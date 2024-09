Bendición de mochilas en la parroquia de Esteiro en el comienzo del curso escolar

Nunca antes se había convocado esta ceremonia en la parroquia de las Angustias, en Esteiro, pero la respuesta de los escolares asegura que la bendición de mochilas que se celebró este domingo por el inicio del curso escolar ha llegado para quedarse. Así lo confirma Ángel Elako, párroco en este templo ferrolano, quien explica a este periódico que “fue una catequista la que nos propuso hacerlo en el comienzo de la actividad en los colegios, así que ha sido la primera vez”.



Se trata, dice, de “poner al Señor también en nuestro camino académico y que nos ayude”, valorando que la participación de los escolares y sus familias ha sido “muy buena”. La bendición no solo estaba pensada para los niños y las niñas que asisten a la catequesis asiduamente, sino también para todos aquellos que no son de la parroquia. “La idea de abrir la bendición surgió como gancho para atraer a otros que no suelen venir a la iglesia”, apunta Elako, añadiendo que ya lo han incorporado a su calendario anual.

También a peregrinos



Fue este domingo, al finalizar la misa de 12.00 en el templo ubicado en el campus universitario, cuando se rociaron los macutos con agua bendita. Se trata de un rito que guarda similitud al que se viene realizando en el Santuario de las Angustias estos últimos meses, como recuerda Ángel Elako, que celebra cultos allí también.



Especifica que, por petición de la Diócesis, mantienen las puertas abiertas para aquellos que estén haciendo el Camino de Santiago, sellando las credenciales, bendiciendo las mochilas si así lo solicitan y rezando la oración del peregrino incluso por aquellos “que están ya en ruta”.



Así, de lunes a viernes tienen misas a las 8.30 y a las 12.30 horas, mientras que los sábados son a las 9.00 y a las 12.00, y los domingos a las 9.00 y a las 13.00 horas. Entre ambos horarios, mantienen el Santuario abierto.