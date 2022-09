Basterrechea vincula su presentación a las elecciones a que Jorge Suárez encabece la lista

El concejal de Ferrol en Común, Suso Basterrechea, que concurrió a las elecciones como número 3 de FeC en los comicios pasados, aseguró que este mes se despejará la incógnita de su futuro político, aunque ya adelantó que su decisión estará vinculada a la que tome Jorge Suárez, exalcalde y candidato de esta formación en las dos últimas convocatorias municipales.

Aunque Basterrechea recordó que FeC es un conglomerado político –del que forma parte EU, organización a la que pertenecen ambos ediles– y que, por tanto, habrá un proceso legítimo de candidaturas, que concurra o no a las elecciones dependerá de si lo hace Suárez, al que considera el más adecuado para encabezar la lista –ante rumores de que podría ser el exedil de Cultura el número 1 de la formación–.

La decisión vendrá dada, aseguró Basterrechea, “por condicións personais e familiares”, aunque reconoció tener una “obriga” con la ciudad y con su organización.

Apuntó que “na miña posición, vai influir o que decida Jorge, porque non irei en ningunha candidatura que non apareza encabezada por Jorge Suárez, que será sempre moitísimo mellor alcalde do que eu podería ser”.

Críticas a la gestión cultural

El que fue edil de Cultura en el anterior mandato criticó ayer la gestión de esta área municipal centrándose en tres aspectos. Por un lado, se refirió a la Biblioteca Municipal, indicando que por primera vez en la historia cerró por las tardes en el mes de agosto, lo que se suma a un deterioro con horario partido, frente a la jornada continua, o a que aún no haya tomado posesión la jefa de servicio, lo que impide pagos a librerías o subvenciones que deben solicitarse antes de octubre.

Con respecto a los locales de ensayo, Basterrechea indicó que el conflicto está cerrado provisionalmente, ya que el contrato que se hizo concluye de nuevo en diciembre y no parece haberse puesto remedio hasta ahora.

Finalmente, se refirió a la Banda Municipal, que, dijo, tras tres años sin haber tenido noticia alguna, han sido convocados hoy para estudiar su situación.

El edil de FeC habló de "falta de capacidade de negociación" y aseguró que el mundo de la cultura sigue sin ser recibido.