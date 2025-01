Avanza la renovación del sistema eléctrico del castillo de San Felipe

El gobierno local de Ferrol destinará un total de 95.924 euros a la renovación de la instalación eléctrica del castillo de San Felipe. Tal y como explicó el alcalde, José Manuel Rey, al término de la Xunta de Goberno Local, el pasado mes de noviembre se aprobó la actualización del proyecto básico y de ejecución “de actuacións no castelo”, siendo ahora el turno de la acometida energética.



“É importante realizar esta renovación e que os dous proxectos poidan ir enlazados”, apuntó el alcalde, dado que uno afecta al otro. Y es que esta renovación supone el “paso previo” a la ampliación de potencia contratada para este activo patrimonial de cara a los servicios que alojará una vez su reforma concluya, como es el de hostelería.



“As obras contemplarán a substitución e adecuación da rede e non supoñen actuación de urbanización que impliquen melloras nos espazos nin teñen efectos urbanísticos”, explicó, afirmando que eran trabajos “de mera conservación que en calquera caso non inciden en elementos nin estruturas do inmoble”. Así, el regidor señaló que desde el gobierno local “seguimos traballando” en la puesta en valor de un bien declarado de interés cultural y “que é seña de identidade da candidatura de Ferrol a patrimonio mundial”.