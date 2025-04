La Audiencia Provincial aplaza un juicio por una presunta estafa en el alquiler de un piso en Ferrol

El magistrado titular de la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha determinado aplazar hasta una fecha no fijada el juicio, que se iba a celebrar hoy por la mañana, por una presunta estafa en el alquiler de un piso en Ferrol.



Al parecer fue la propia defensa quien solicitó la medida, al afirmar el letrado responsable de la misma que carecía del señalamiento e información sobre el caso –solo se había realizado la designación del cliente–. Así, en aras de que el abogado pueda preparar el juicio y aportar una defensa de calidad, se concedió la petición de suspensión temporal.



El caso en sí, no obstante, resulta poco ortodoxo, al no considerar la Fiscalía que los hechos denunciados son constitutivos de una infracción penal y que, por ello, no se puede hablar ni de autor –de hecho propone una sentencia absolutoria “con todos los pronunciamientos favorables”.



Los hechos, como refleja el escrito de calificación, se remontan al mes de junio de 2018, cuando el denunciante trató de alquilar un piso en Ferrol a través del portal Milanuncios. Así, el hombre asegura haber abonado una cuota de reserva de 1.009 euros mediante transferencia bancaria, tras lo cual no volvió a tener noticias del inmueble ni constancia de quién recibió el dinero.