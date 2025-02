O Ateneo Ferrolán convoca un concurso de carteis de corte feminista de cara ao 8M

O Ateneo Ferrolán realiza un chamamento á participación no Día Internacional da Muller, que se conmemora cada 8 de marzo, propoñendo un concurso de carteis de temática feminista e contra a violencia de xénero. Os interesados e interesadas en participar poden enviar a súa obra até o luns 3 de marzo.



Desde a organización, aproveitan a convocatoria para lembrar unha mensaxe da filósofa, política e activista estadounidense Angela Davis: “O feminismo é a idea radical que sostén que as mulleres somos persoas”. Este concepto básico é o que fundamenta o 8M, unha data sinalada dentro da continua loita feminista, que o Ateneo pretende reivindicar con esta iniciativa.



Así pois, anímase ao público a que participe co establecemento de tres premios económicos. O primeiro galardón estará dotado con 150 euros, o segundo con 100 e o terceiro con 50. As obras que obteñan unha maior puntuación por parte do xurado, que estará integrado por tres mulleres feministas, pasarán a formar parte dunha exposición. Do mesmo xeito, calquera que o desexe pode participar, xa que non existe ningunha idade mínima para enviar a proposta, co que se ceden os dereitos da obra para publicidade e difusión.



O único requisito é que os carteis deberán ser inéditos, unhas obras que terán que ser enviadas en formato dixital por medio do correo electrónico secretaria@ateneoferrolan.org. As candidaturas pódense presentar, como máximo, até as 00.00 horas do luns 3 de marzo, e o venres 7 fallará o xurado. Aqueles que desexen obter máis información, poden contactar a través do correo secretaria@ateneoferrolan.org.



Exposición

As pezas que queden nas mellores posicións formarán parte dunha mostra do Ateneo Ferrolán, semellante á que se expón até o venres nunha das salas. Trátase da exposición de cartelería “Feminismo galego en pé”, co que se conmemoraba o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller.