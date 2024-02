Aser Álvarez reflexiona sobre o mundo rural nun proxecto en Afundación

O mundo rural galego é o tema central do proxecto interdisciplinar “A vida lenta. Memorias e ritmos do rural galego”, do director e guionista ourensán Aser Álvarez, que onte, na inauguración na sede ferrolá de Afundación, conduciu unha visita guiada polos materiais e contidos dunha mostra que conxuga fotografía, pezas audiovisuais, poesía e música. Con esta iniciativa, Álvarez quere recoñecer “unha realidade esencial para a conformación da identidade de Galicia”.



O proxecto forma parte do programa “Cultura por alimentos” que Afundación leva a cabo xunto coa Federación Española de Bancos de Alimentos, polo que desde a entidade se anima aos visitantes que colaboren doando produtos non perecedoiros.



Entre os fondos que se poderán ver en Afundación están a colección de Jaume Lloveras e Juan Piñeiro Andión, o arquivo do fotógrafo Carlos Valcárcel e os fondos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.



Tamén hai versos creados por Medos Romero, Olalla Cociña, Miguel Sande, Gonzalo Hermo e Oriana Méndez e unha banda sonora que asina Moisés Quintás.



Con esta mostra, explica Afundación, Galicia convértese na primeira comunidade de España en abordar unha exposición monográfica cos fondos catalogados polo Ministerio.



A mostra estará aberta até o 20 de abril en horario de luns a venres de 11.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 20.00. Os sábados abre de 11.00 a 14.00 e, pola tarde, de cinco a sete. Pecha domingos e festivos.