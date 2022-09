As Pontes destina 80.000 euros a la octava edición de su programa de emprendimiento

Los trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas de As Pontes pueden solicitar, hasta el próximo día 30, una de las dos ayudas contempladas en el programa municipal “As Pontes Emprende”. Así lo anunció recientemente el gobierno local, abriendo el período de presentación de instancias para la nueva edición de esta iniciativa.



En esta ocasión, como detalló la responsable del área de Industria e Emprego del Concello, Ana Pena, el ejecutivo pontés destinará una partida de 80.000 euros, que se dividirán al 50% entre las dos líneas de ayudas contempladas en el programa.



“Con esta nova convocatoria, amosamos, unha vez máis, o compromiso do goberno local coa actividade emprendedora do municipio”, aseveró Pena, incidiendo además en que el gobierno local se encuentra adoptando, en la medidad de sus competencias, “todas as medidas oportunas para fomentar a capacidade creativa e emprendedora dos nosos veciños e veciñas”. Y es que, como señala el concello en las propias bases de la convocatoria –la octava–, el objetivo de la misma es “incentivar la creación de nuevos proyectos empresariales y, en general, fomentar la actividad empresarial”, lo cual repercutiría, entre otros ámbitos, en la creación de empleos.



“As persoas emprendedoras son unha fonte de riqueza e un elemento esencial para o crecemento, a competitividade e a modernización do tecido económico local”, defendió la edil de Industria.

Bases

Tal y como avanzó el consistorio –y que refleja la convocatoria del pasado día 8 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)–, se establecen, al igual que el año anterior, dos líneas diferentes de ayudas, cada una con una dotación de 40.000 euros. La primera, “Impúlsate”, estará destinada a sufragar los gastos de alquiler del local donde se realiza la actividad económica; mientras que la segunda, “Instálate”, se centrará en el inmovilizado material y los costes de inversión para la adecuación de sedes para la puesta en marcha de los negocios.



En ambos casos las ayudas no podrán superar los 2.000 euros y no serán incompatibles con otras líneas de subvenciones de entidades públicas o privadas, aunque desde el consistorio se advierte de que el importe de las mismas, “en concurrencia con otros ingresos, subvenciones o ayudas”, podrá superar “el coste de la actividad justificada por el beneficiario”. Asimismo, podrán solicitar estas aportaciones personas físicas o jurídicas siempre que cuenten con un proyecto empresarial en marcha con una antigüedad inferior a los cinco años desde la convocatoria.



Aquellos interesados en solicitar una de estas ayudas podrán consultar las bases en el BOP del pasado 8 de agosto o en la propia web municipal. Las instancias, junto con la documentación requerida, podrán presentarse hasta el próximo día 30.