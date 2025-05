As Letras Galegas adiántanse na comarca con moita música popular antes do sábado

O Día das Letras Galegas deste ano, que, aínda que se personifica en sete cantareiras, se dedica á poesía popular oral, propicia especialmente que unha infinidade de entidades queiran celebrar este logro colectivo. Algunhas propostas adiantáronse ao sábado, 17 de maio, como a que realiza o venres a biblioteca municipal de Ferrol, de 11.30 a 13.30 ou de 17.30 a 19.30 horas.



Neste caso, Iria Pérez Muíño será a protagonista dos “Instantes literarios” que se organizan na entrada do centro, desta volta baixo o nome de “Achégate ao mundo das cantareiras”.



O programa do Concello de Ares comezou o luns cunha actividade destinada aos participantes do obradoiro de memoria e continúa hoxe, ás 18.30 horas na biblioteca, cun taller para nenos e nenas a partir dos seis anos. A propósta titúlase “Superlectoxs: deseñamos a nosa bolsa de libros” e precisa formalizar inscrición a través da web municipal.



Entre os actos desta localidade tamén estaba a presentación da obra “O practicante rural”, do mugardés Xoán Rubia, que finalmente tivo que ser adiada, e o propio sábado, 17 de maio, terá lugar a I Festa Popular na Praza da Constitución. Neste encontro haberá tapas de culler, rap improvisado en galego, disco móbil e actuacións como Trouleada de Ares ou as Cantareiras de Airiños do Eume. Despois do Día das Letras, o xoves 22 ás 18.30 na biblioteca, despedirase a celebración co espectáculo de Migallas Teatro “Brincadeiras da Lingua”.



No mesmo municipio, o CIRS de Cervás acolle hoxe, ás 19.30, a presentación do libro-disco de Xabier Díaz, no que non poderá faltar algunha cantiga, “Cancioneiro galego serodio”. O venres a partir das 17.00, realizarase unha actividade principalmente dirixida aos pequenos: a elaboración dun mural con motivos relacionados coa música tradicional.



O domingo 25 terá lugar o día grande, que arrancará coa sesión vermú ás 13.00, a cargo da escola de pandereteiras da Agrupación Instrutiva de Caamouco e o grupo folk As Pías, e incluirá un xantar a prezos populares, con inscrición previa na cantina. Para rematar, o sábado 31, dende as 19.30, Xosé L. Rivas “Mini” ofrecerá unha viaxe pola música tradicional.



En San Sadurniño, o cantante e recuperador da cultura oral galega Xisco Feijoó propón o espectáculo participativo “Traede ferrallada”, o venres a partir das 18.30 horas na praza Ramón Díaz Graña, ou na Casa da Cultura se chove. O vindeiro día 23, A Xanela do Maxín ofrecerá o espectáculo multidisciplinar “Dende Rosalía ata as cantareiras”, ás 10.30 na biblioteca, e ás 18.30 na Casa da Cultura, proxectarase o filme de Fernando Cortizo “O Apóstolo”.



O Concello de Cabanas conmemora as Letras Galegas o venres, dende as 17.30 horas no parque do Areal, con Marta Ortiz e o seu “Onde nace a lingua”, a actuación de Gargallada e unha merenda.



Onte estreouse a celebración nas Pontes, que segue mañá coa sesión a cargo da Xanela do Maxín, para nenos a partir de 3 anos, ás 18.00 na Casa Dopeso. Despois, ás 19.00 no Cine Alovi, o conservatorio local dará un concerto e o mércores 21, as citas despediranse coa charla de María Lado “Arredor das Letras Galegas”, ás 20.00 na biblioteca.