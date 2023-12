Artidea muestra hasta el 5 de enero lo último de la acuarelista Eva Liberal

El año 2006 marcó un antes y un después en la vida de Eva Liberal. Fue entonces cuando rompió la timidez –esa burbuja de la inseguridad– para protagonizar su primera exposición individual. Ahí comenzó a mostrarse la acuarelista que es, disciplina a la que se dedica profesionalmente, pero su afición-pasión comenzó, como suele suceder, muchos años antes. “Siempre me gustó pintar”, reconoce antes de inaugurar –esta tarde, 19.30 horas– una nueva exposición, en este caso en la galería Artidea de la calle del Sol que dirige Laura García. En ella estarán sus más de 50 acuarelas de todos los formatos hasta el 5 de enero.



“Interludio” es el título que sintetiza el ánimo con el que Liberal vuelve a mostrarse al público. “Es la más personal”, reconoce, “porque al dedicarme a la pintura de manera profesional –evaliberal.com–, no siempre tengo el tiempo para pintar para mí. Ahora reúno esos trabajos que he ido haciendo y que, de algún modo, son el resultado de mi propio disfrute, de un juego”.



Con ese espíritu, las obras reunidas en Artidea abarcan temas y técnicas diversas “porque es consecuencia de lo que iba surgiendo en cada momento. Insisto en el aspecto lúdico”, admite, “porque muchas de ellas las he creado echando color sin saber muy bien lo que iba a salir”.



Este “Interludio” es, por lo tanto, un nuevo escalón en la trayectoria de Eva Liberal, un hito de una carrera que comenzó hace 17 años, cuando, animada por los suyos, comprendió que “lo que a mí me llenaba personalmente podía llenarle también a otra gente”.



Entonces aceleró la pintora su proceso de formación y aprendizaje. “Soy licenciada en Empresariales, pero siempre me quedó esa espinita de no haber estudiado Bellas Artes, así que fui buscando el camino, sabiendo ya qué era lo que me gustaba”. González Collado, el taller de Joseph Zbukvic y las clases de Liu Yi son algunos de los referentes que han moldeado el estilo y la trayectoria de Liberal, que a lo largo del próximo mes mostrará lo mucho que se ha divertido y que, dice, “intento transmitírselo también al espectador”.