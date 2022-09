El Arsenal ferrolano abre sus puertas a la ficción como escenario de la nueva trama de “Rapa”

Contaba ayer Domingo Corral, productor ejecutivo de “Rapa”, que una de las “irrenunciables” señas de identidad de las series que hacen en Movistar+ es que “queremos contar nuestra historia, nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestros lugares...”. Así, parte de la idiosincrasia de la comarca de Ferrolterra viajó por las pantallas de millones de hogares en la primera temporada del thriller protagonizado por Javier Cámara y Mónica López.



Cedeira, que entonces fue el escenario principal de la trama, cede ahora el protagonismo a Ferrol como epicentro de la acción de los seis nuevos capítulos del proyecto audiovisual creado por Movistar+ y la productora gallega Portocabo. En este caso, la singular pareja formada por Tomás y Maite se enfrentará a dos casos sin resolver: la desaparición de un oficial del Arsenal y un asesinato a punto de prescribir tras veinte años sin respuesta. Junto a ellos intervendrá un nutrido grupo de actores y actrices gallegos como la naronesa Iolanda Muiños, Evaristo Calvo, Melania Cruz, Carlos Blanco, Lara Boedo, Federico Pérez y Adrián Ríos.



El rodaje, ya en marcha, se prolongará hasta el 15 de diciembre y el estreno está previsto para finales del año que viene. Una media de cien personas diarias (cifra que puede oscilar entre las 70 y las 200, en función de las necesidades de cada jornada) tomarán hasta finales de año las calles, plazas y barrios de la ciudad para grabar las secuencias de una historia que tendrá un protagonista especial: el Arsenal, donde transcurrirá buena parte de la acción.



Precisamente allí tuvo lugar ayer la presentación de la segunda temporada de la serie con la presencia del almirante jefe de Arsenal de Ferrol, Ignacio Frutos; el alcalde de Ferrol, Ángel Mato; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; el cocreador de la serie, Pepe Coira; y los productores ejecutivos por parte de Movistar+ y Portocabo, Domingo Corral y Alfonso Blanco “Fosco”, respectivamente, además de los dos actores principales, que encarnan a los ya conocidos personajes de Maite y Tomás.



Colaboración



“Cuando el alcalde y la productora me propusieron grabar parte de la segunda temporada en el Arsenal, desde luego no dudé ni un momento en que sería una excelente oportunidad para abrirlo un poco más no solo ya a la ciudad sino también a España entera y allá donde se venda la película” apuntaba Frutos con gran satisfacción. Esta buena disposición de la Armada permitirá así rodar en “un espacio poco o nada visto en la ficción, que tiene este poderío y esta personalidad”, comentaba Alfonso Blanco en alusión a las instalaciones militares, en las que se rodará en más de una decena de localizaciones diferentes (en los diques, cortina, museo, buques, etc).



“Rodar aquí es un absoluto privilegio, creo que jamás se ha visto esto en una ficción”, abundaba Domingo Corral. “Para poder contar nuestros lugares y nuestra historia necesitamos la ayuda y complicidad de las instituciones. Sin todo esto sería imposible darle la autenticidad y la verdad que tiene esta serie”, añadió.



Para el alcalde, la segunda temporada de “Rapa” supondrá, entre otras cosas, una excelente oportunidad para seguir promocionando la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. “Para mí, poder mostrar nuestros bienes patrimoniales como el castillo de San Felipe o el trazado del barrio de la Magdalena a través de una pantalla de cine es una ocasión única”, aseveró.



Pepe Coira, creador de la serie junto a Fran Araújo, destacó la importancia que para su equipo creativo, responsable también de la exitosa serie “Hierro”, cobra el “el universo en el que ocurren las cosas. Nos gustan que sean mundos que estén cerca del mundo real, y en este sentido Ferrol es una joya”, destacó. Quienes también ensalzaron las cualidades de la ciudad fueron los dos actores protagonistas. “A mí Ferrol me encanta; me parece una ciudad bellísima y con muchas posibilidades”, comentó Cámara refiriéndose a instalaciones que están infrautilizadas –como puede ser el caso del Sánchez Aguilera, en cuyo depósito de vehículos estuvieron rodando recientemente– y que podrían ser destinadas a interesantes iniciativas culturales y vecinales.



Mónica López, definió la belleza de la ciudad como “auténtica, real y diferente” y abogó por seguir conservando su esencia para no convertirla en un parque temático, “como ocurre en otras ciudades”.



La segunda temporada de “Rapa”, dirigida por Jorge Coira, cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, que aporta 300.000 euros a través del fondo de atracción de rodajes de su Hub Audiovisual y que sumados a la inversión correspondiente a la primera temporada suma 600.000 euros. El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, se refirió a la serie como modelo de lo mejor que puede ofrecer el sector, tanto en términos de calidad artística como de dinamización económica para el país, dijo.