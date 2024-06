Arrancan las obras en el futuro local de Affinor en la plaza de España

El Concello de Ferrol informó del inicio de las obras de acondicionamiento del bajo ubicado en el número 24 de la plaza de España y que se convertirá en la futura sede de la Asociación de Fibromialgia e Fatiga Crónica do Noroeste (Affinor).



Como se recordará, el inmueble se ubica en un edificio de cinco plantas construido en el año 1945 y que estaba acondicionado como espacio comercial. Dispone de una superficie de 87,40 metros cuadrados que se distribuyen entre una zona principal, un área intermedia, un aseo, un baño, un distribuidor, una cocina e una habitación. Tiene ventilación y luz natural a través de dos ventanales de amplias dimensiones que se sitúan en la fachada principal, por la que se accede, mientras que la fachada trasera cuenta con ventanas que dan a la plaza de Sevilla.



La memoria de actuaciones, redactada por la Oficina de Rehabilitación del Concello, “recolle as obras que van levar a cabo agora para poder destinar esta superficie ao uso sociocultural de Affinor”, indican desde el Concello, añadiendo que “a obra contempla a eliminación de azulexo en paredes, do acabado de madeira no teito, dotación de mobiliario e a instalación dun aseo adaptado, e portas abatibles e dun falso teito con illamento acústico”.

Las obras se adjudicaron en mayo a Arrels Construcción e Rehabilitación, SL, por un importe de 32.186 euros, siendo el plazo de ejecución de seis meses.