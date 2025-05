Arán López: “A verdadeira amizade tamén se demostra coidándonos”

El concejal de Xuventude, Arán López, afirmó durante su intervención en el “road show” organizado por el Concello con motivo de la Semana da Seguridade Viaria que “a verdadeira amizade tamén se demostra coidándonos os uns aos outros”. El edil se dirigía así al público, mayoritariamente adolescente y también universitario, que acudió al “road show” que tuvo lugar en el Auditorio de Caranza. Con esta iniciativa, la administración local, junto con trabajadores de los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia, así como con familiares de víctimas y causantes de accidentes, quiere concienciar a los futuros conductores “dos perigos que se presentan ao volante dun vehículo cando se conduce baixo os efectos do alcohol ou as drogas, ou cando se superan os límites de velocidade”.



“Vivir momentos inesquecibles cos vosos amigos é parte da mocidade, pero hai liñas que non se poden cruzar”, añadió Arán López, que insistió en el mensaje fundacional de la DGT: “Se vas conducir, non bebas, e se ves que un amigo colle o coche despois de beber, non deixes que o faga”, trasladó el concejal a los asistentes.



López apuntó, asimismo, que el Concello “vai seguir traballando para que teñades as ferramentas, os espazos e a información necesaria para tomardes sempre a mellor decisión”.

Más actividades hasta el domingo

Además del concurso de ideas para el alumnado de 4º y 5º de Primaria dirigido a mejorar la protección en los pasos de peatones, la programación de la Semana da Seguridade Viaria incluye este sábado, de 12.00 a 13.30 horas, un simulacro en la venida de Castelao, en Caranza, en el que el público podrá ver cómo actúan los cuerpos se seguridad en un accidente de tráfico. Por otra parte, ayer se cerraron las inscripciones en la IV Carreira solidaria “Salva vidas”, con más de 300 participantes, que recorrerán diferentes distancias –la sénior, la más numerosa, será de cinco kilómetros– en función de la categoría. La prueba se celebrará el domingo, pero tanto mañana como el sábado se podrán retirar los dorsales en el polideportivo de A Malata –también en la propia jornada de competición desde las 8.00 horas en Armas–. La recaudación se destinará a Stop Accidentes y Aesleme.