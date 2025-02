Aprobada la propuesta del BNG sobre el reglamento del fondo de compensación para víctimas del amianto

Con el apoyo del Partido Popular y la abstención del PSOE salió adelante ayer en la Comisión de Economía del Parlamento autonómico la propuesta del BNG sobre las demandas que la Xunta debe trasladar al Gobierno central sobre el reglamento del Fondo de Compensación a las víctimas del amianto.



La iniciativa del BNG fue defendida por el diputado Mon Fernández Alfonzo, que lamentó la “demora” que acumula la aprobación del reglamento del fondo –dos años y un mes– que permitirá “proporcionar ás vítimas de amianto unha reparación integral sen recorrer aos tribunais”.



“Non é a única demora inxustificada do proceso”, denunció el parlamentario ferrolano, que recordó que las víctimas llevan “nove anos mirando cara ao Goberno estatal esperando por unha solución”. “As vítimas do amianto non dispoñen de prórrogas, non teñen tempo que perder”, dijo.



En ese sentido, Fernández Alfonzo solicitó un posicionamiento “claro” por parte de los otros dos grupos “para que o fondo comece a funcionar canto antes”. Las propuestas del BNG se centran en aumentar la lista de patologías a, por ejemplo, cáncer de útero o las placas pleurales; una estructura descentralizada para evitar un sobrecarga mayor de los equipos de valoración (EVI) y el reconocimiento de los recargos de prestación para los afectados.

Debate

El PSOE, a través de Patricia Iglesias, quiso introducir algunas enmiendas que finalmente no fueron incorporadas en su totalidad –así como su petición de votar por puntos– y recordó que una de ellas es “o mesmo texto que todos os grupos votaron a favor no Congreso en setembro pasado”. Además, aunque mostró su apoyo a ampliar el catálogo de patologías, aseguró que al tratarse de una prestación del Estado, deben ser los EVI los organismos de evaluación. “Se estes están colapsados, como están os da dependencia da Xunta?”.



El Partido Popular votó a favor, pero no sin antes de que su portavoz, Noelia Pérez, calificase de “premeditada” la demora en la aprobación del reglamento del fondo y de afearle sobre todo al BNG su “apoio a Pedro Sánchez”. Además, definió a la organización nacionalista como “pura contradición, unha burla máis aos galegos e galegas”.



En la réplica, Mon Fernández aseguró que la respuesta al apoyo al Gobierno del Estado “é doada: non hai máis que ver o que fan vostedes con Vox, así que non nos queda outra porque a alternativa é para botarse a tremer”. Además, recordó que la Xunta “tivo durante un ano enteiro a unidade de Pneumoloxía dedicada á consulta do amianto sen dirección e sen pneumólogos. Un ano enteiro sen unha consulta pola que teñen que pasar 1.400 pacientes ao ano”, criticó el diputado del BNG.