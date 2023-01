Ángel Mato confía en llevar a pleno el convenio de Defensa en febrero

A las puertas de las elecciones municipales, solo tres meses antes de concluir el mandato, el alcalde, Ángel Mato, confía en que en febrero se pueda llevar a pleno el convenio con el Ministerio de Defensa para la cesión de casi una decena de parcelas, por las que se espera desde hace décadas y que incluyen el ansiado acuartelamiento Sánchez Aguilera.



El equipo socialista comenzaba con este reto para el cuatrienio. Los años fueron pasado y, pese a que el pasado junio el regidor aseguraba que se llevaría a pleno “mucho antes” de fin de año, todavía no se ha elevado a votación de la corporación.



La resolución de las alegaciones presentadas a la equidistribución del Sánchez Aguilera no se han resulto hasta ahora y de eso dependerán los apoyos con los que cuente el grupo de gobierno. En total se presentaron tres reclamaciones: una de un particular, otra del BNG y una tercera del PP. No parece que el camino a la resolución de un convenio que parece eterno sea el mismo que el de los nacionalistas, que apuestan por más zonas verdes y por limitar el uso residencial y comercial del antiguo acuartelamiento, algo que, en la propuesta actual, se mantiene como en el convenio elaborado en el mandato de Rey Varela, con el fin de poder contar con el apoyo de los populares y poner fin a una cuestión que ha afectado hasta a cinco corporaciones.



Sin embargo, el PP también ha enmendado la propuesta socialista, reclamando que se contemple un aparcamiento subterráneo con unas 300 plazas, que ya estaban aprobadas y que el nuevo convenio no podría eliminar.



El alcalde, Ángel Mato, afirma que la documentación referida a la resolución de estas alegaciones ya está lista para ser aprobada y que no se ha cambiado, con respecto al documento aprobado en 2015, “nin un punto nin unha coma”.



Cuenta, de este modo, poder llevarlo a pleno en febrero y dar así uno de los últimos pasos hacia el convenio entre el Concello y el Instituto de Vivenda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa –Invied–.



Con este fin, el regidor mantuvo la pasada semana, durante su desplazamiento a Madrid para participar en Fitur, una reunión con el director gerente del Invied, el general de brigada Sebastián Marcos Morata, y el subdirector general de Técnica y Enajenaciones del mismo organismo, el coronel Mario Talavera Iniesta.

La situación pasaría, para el alcalde, por la “ratificación” por parte de la corporación municipal del convenio firmado el 25 de marzo de 2015 entre el entonces alcalde, José Manuel Rey Varela, y el que era director gerente del Invied, Fernando Villayandre.



El regidor explicó estos días esta cuestión a los actuales responsables del Invied y su deseo de llevar a pleno el próximo mes el convenio y la resolución oficial de las tres alegaciones presentadas al proyecto de equidistribución del PERI2R del Sánchez Aguilera.



Esta propiedad sería la más importante del convenio, tanto por sus dimensiones, 90.000 metros cuadrados, como por su ubicación en el casco urbano de la ciudad.