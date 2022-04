Ángel Mato asegura que la estatua de González-Llanos no se va a retirar

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, se ha comprometido a mantener la estatua de José María González-Llanos en su ubicación actual, a pesar de que una moción del pleno, sin ningún voto en contra –solo la abstención del PP– instaba en uno de sus puntos a retirarle honores como el de Hijo Predilecto o el de la estatua en la glorieta de la avenida de Esteiro, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La moción fue presentada por el colectivo de presos políticos del franquismo a través del BNG y de Ferrol en Común y el Partido Socialista votó a favor.





Esta decisión motivó críticas desde algunos sectores que resaltan el perfil naval –ex director de Bazán y creador de Astano y Fenya– de este ingeniero por encima de su participación en la Guerra Civil con el ejército golpista, incluyendo su presencia en el crucero “Canarias”. La polémica ha motivado que, en la presentación de la revista “Ferrol Análisis”, Mato haya asegurado que la estatua, en su mandato, no se moverá de su sitio si no hay un amplio consenso para hacerlo.





Suscripción popular

“Nós imos defender esa Lei de Memoria Histórica, pero iso non implica que vaiamos adoptar medidas que pouca ou nada sirven para cumprila”, afirmó en su discurso. “A figura de González-Llanos sería inxusto incorporala dentro desas figuras que non debemos lembrar”. El alcalde explicó que, “naquel tempo, un podía ser designado, mesmo sen un proceso democrático, pero iso non significa en ningún caso que teña nada que ver con aqueles que exerceron tan duramente a represión e o castigo tan duro á sociedade civil”.





Por eso Mato comprometió su palabra a que “sendo eu alcalde, esa decisión, ou se toma por amplio consenso ou eu, desde logo, non vou retirar nunca esa figura de González-Llanos que, por certo, foi ubicada na posición que hoxe ocupa por suscrición popular”.