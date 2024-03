Ana Rey y Fernando Murciano, dos imagineros andaluces en la Semana Santa de Ferrol

La Semana Santa de Ferrol cuenta con extraordinarias imágenes datadas en los siglos XVII, XVIII y XIX, pero junto al patrimonio histórico que custodian las cofradías y las órdenes también han ido llegando nuevas obras de autor en los últimos años. Han sustituido piezas deterioradas o ampliado la iconografía existente. Dentro de estas últimas, hoy se presenta en la capilla mercedaria Nuestro Padre Jesús de la Humildad en el Beso de Judas, de la imaginera gaditana Ana Rey, a las 20:30 horas. El sábado, será la Cofradía de Dolores la que organiza un besamanos de Nuestro Padre Jesús de la Columna, del sevillano Fernando Murciano.



No es esta la primera obra que Murciano talla para la cofradía de Méndez Núñez, puesto que en su haber está el Cautivo, la Virgen de la Amargura, la cruz arbórea del Cristo de la Misericordia, el conjunto de la Oración en el Huerto y la réplica para procesionar de San Juan Evangelista. “No es usual que una hermandad cuide el patrimonio y lo mejore, sustituyendo imágenes de escaso valor artístico —en este caso por estar hecha de escayola— o por iconografía. Y hay que valorarlo porque no todas lo hacen. Es digno de alabar que hayan tomado este camino”, comenta el imaginero.



En este caso, la imagen ya fue presentada el pasado 2 de marzo en la iglesia sevillana de San Gregorio, así que Murciano ya ha podido escuchar las primeras valoraciones. “No es lo mismo verlo en fotografías que verlo al natural, que es como se tienen que ver las obras. Estoy muy satisfecho y hubo mucha gente viéndola durante todo el día”, afirma, explicando que se trata de “un escorzo muy pronunciado, una talla valiente”. Recuerda que hacía tiempo que él tenía una idea rondándole la cabeza “y creía que la hermandad necesitaba un cambio en este sentido”, pero fue al terminar los encargos para la Semana Santa de 2023, cuando se puso a trabajar en ella.



“Realizo una pequeña maqueta, un estudio de cómo sería, y en junio me dieron el visto bueno, así que comenzó la digitalización y establecí el tamaño definitivo para realizarlo en madera”, enumera Murciano, que se formó en la Escuela de Arte y tiene un estudio propio desde junio de 1994, “al principio con mucha ilusión y poco trabajo, y ahora, gracias a Dios, con más del que puedo abarcar”.

Ana Rey, primera vez en Galicia



Ana Rey sí se estrena en la Semana Santa ferrolana e incluso en Galicia, donde todavía no había trabajado. Sí en otras ciudades alejadas de Cádiz, donde tiene su estudio desde 2010, como son Valladolid, León, Oviedo o Huesca. Procurando no dar muchos detalles sobre la imagen encargada por la Cofradía de la Merced que podremos ver hoy, sí confirma que “representa el beso de Judas en el huerto de los olivos y están ambos en una posición poco vista, diría yo, sobre todo las manos; y eso va a llamar bastante la atención”, augura.

Ana Rey pintando una obra | Cedida

En su caso, la hermandad de la calle María contactó con ella hace tiempo, pero fue finalmente el pasado año cuando consiguieron el respaldo económico para poder realizar estas dos imágenes, en las que Rey empezó a trabajar justo después de la Semana Santa 2023 y ha rematado casi un año después. “Poder hacer al Cristo y a Judas era lo suyo porque generan más impacto y se puede ver cómo hablan entre ellas, que va a ser muy interesante”, añade.



Lo primero que hace en el proceso creativo es presentar un boceto para que la cofradía dé el visto bueno. En este caso, cuenta, “ellas no me pidieron ningún cambio”, así que a partir de ahí inició el trabajo de talla en madera, que fue documentando a través de su canal de Instagram, cuidándose, no obstante, de que “no se vieran las caras para que fuese sorpresa”. La Merced se desplazó a Cádiz hace un par de semanas a recogerlas y será el Jueves Santo, desde las 18:30 horas, cuando protagonicen su primera salida en la nueva procesión a la que han dado nombre.



Rey empezó en 2010 y, al contrario que Murciano, ella ha tenido que ser autodidacta. “Empecé haciendo una primera virgen y tuve que hacerlo sola porque lo habitual es aprender en el taller de otro escultor y en Sevilla hay muchos, pero aquí no. Tuve muchos chocazos contra la pared; sin embargo, vivo de mi obra desde el primer día. Tengo esa suerte, que me salió muchísimo trabajo”, agradece la imaginera.