La ampliación y remodelación del Marcide va tomando forma y se divisa parte de su aspecto final

Los trabajos de ejecución de las obras de ampliación y reforma del CHUF prosiguen a buen ritmo y nada hace pensar que no se cumplirá con las expectativas de la Xunta de que estas se den por finalizadas el próximo 2026. Cuestiones técnicas al margen, el estado visible de las actuaciones permite constatar esos avances y los edificios asistenciales van mostrando ya su aspecto definitivo.



Haciendo un repaso por los avances más destacados de los últimos meses, cabe citar que en febrero de 2024 daba comienzo ya la obra del segundo bloque (el B) de los tres que constituyen el edificio asistencial ubicado en el ala Este del complejo (situado al lado de la entrada de urgencias) con las pantallas de micropilotes y las excavaciones para la cimentación.

En marzo pasado, el CHUF ya se alimentaba en su totalidad con las nuevas líneas de suministro eléctrico desde los nuevos espacios ubicados en el piso -2 del nuevo edificio sur. “Isto foi posible tras unha relevante acción do que se denomina retranqueo de liñas, que se basea en ir desconectando e reconectando progresivamente todas as liñas do centro hospitalario pasándoas dende os cadros vellos ós novos, xa habilitados no devandito edificio sur”, apuntan desde el Área Sanitaria.

Recuerdan también que el servicio de mantenimiento del CHUF “aglutinou e coordinou o groso destas accións en xornadas concretas entre os meses de xaneiro e febreiro, aínda que xa viñan traballando niso dende novembro, e, en moitos casos, de madrugada para que interferira o mínimo na complexa actividade diaria dun centro hospitalario”. En este tiempo se produce también el traslado del grupo electrógeno.



Ya a finales del pasado año se procedió a la demolición de la central térmica, una vez trasladado todo al edificio Sur, donde se aglutinarán las claves técnicas. Este paso permite el crecimiento de los dos nuevos edificios y su futura unión entre ellos. En lo relativo a este año, cabe citar que del presupuesto del Plan Director ya se han consignado 14.416.869 euros para la fase 1 del Plan Director y 1.150.000 euros para la redacción del proyecto de la fase final.

En la infografía de la izquierda se observan las diferentes fases de las obras y a qué zonas afectan en cada momento, pudiendo observar los inmuebles que se eliminarán, los que se reformarán y los nuevos edificios que se están construyendo | ASF

En cuanto al avance de los trabajos, el mes pasado se completaron los dos bloques del referido edificio Sur, donde se trasladaron las cuestiones técnicas y, con respecto a los tres edificios asistenciales, paralelos a Urgencias y la calle Irmandade de Doadores de Sangue, del bloque dos ya se ha levantado la estructura al completo y se siguen ultimando trabajos estructurales. Ahora quedaría por construir el tercero de estos edificios asistenciales. Dicho lo cual, a simple vista ya se observa el 100% de lo que será uno de los edificios (el Sur) y el 66% del asistencial, situado en la zona Este y compuesto por tres bloques.



Inversión



La Xunta invertirá más de 130 millones en la ampliación y reforma del Área Sanitaria. En la primera fase, que está en ejecución, se destinarán 58 millones (ejecución y parte técnica). Una partida con la que se están construyendo los referidos edificios Sur, que tendrán usos administrativos, y el edificio Este que tiene un enfoque asistencial, ubicándose aquí la nueva central de instalaciones, la gerencia, la dirección y la administración del complejo.



Si esta primera fase se centra en levantar los nuevos edificios, la segunda girará en torno a la remodelación de las salas de hospitalización, bloques quirúrgicos del Marcide y Naval, reanimación, esterilización, hospital oncohematológico o un nuevo laboratorio de microbiología. La fase 3 afectará a la zona de consultas externas.