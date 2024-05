Alfonso Rueda estará en un mitin en Ferrol el próximo 3 de junio en el hotel Almirante

El presidente del PP ferrolano, José Manuel Rey, presentó en el seno del comité ejecutivo local los actos que se prevén en la ciudad naval para esta campaña electoral hacia los comicios europeos.

José Manuel Rey aseguró que “Ferrol volverá a apoyar a nuestros tres candidatos, Francisco Millán, Adrián Vázquez y José Gómez, para que defiendan los intereses de la ciudad, que sean nuestra voz para demandar el corredor de mercancías atlántico y la modernización de la línea ferroviaria Ferrol- A Coruña y no seguir aislados ni marginados”.



Anunció, asimismo, los actos previstos para los próximos días, en los que recordó la la romería de O Pino, en Santiago, el sábado a la que acudirá el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. En Ferrol se celebrarán dos actos sectoriales, uno el 31 de mayo sobre fondos europeos empresa-mar en el que participará Francisco Millán Món y otro el 6 de junio sobre Bienestar Social. La campaña se complementarán con repartos el domingo en Ferrol Vello, a partir de las 12 horas y el miércoles 5 por el mercado de A Mercado de A Magdalena. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente del Partido Popular de Ferrol y alcalde, José Manuel Rey Varela, participarán en el mitin central en la ciudad, que se celebrará, para afiliados y simpatizantes, el lunes 3 de junio a las 20.00 horas en el Hotel Almirante.

Paula Prado: “as decisións que se toman en Europa afectan a Ferrol”

La secretaria xeral del PP, Paula Prado, participó ayer en Ferrol en un reparto electoral por la plaza de España y barrio de Recimil, junto a José Manuel Rey y otros representantes del PP ferrolano, donde incidió en que en estas elecciones “tanto Ferrol, como o conxunto da comarca de Ferrolterra e o resto dos concellos galegos se xogan moito xa que as decisións que se toman no Parlamento Europeo afectan directamente ás decisións municipais”. Señaló así que “queremos que cando un concello pida fondos europeos, non queden atascados nun ministerio; e que cando requira axudas para a industria ou para o naval, a súa petición sexa atendida”. Recordó, en la víspera del aniversario de las elecciones locales que para llevar a cabo estas demandas “Galicia conta cos tres candidatos galegos e cos 150 alcaldes do PPdeG que hai un ano lograron a vitoria.