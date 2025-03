El alegato ferrolanista del padrino Pepo Suevos sobre el escenario del Jofre: "Se non vos gusta Ferrol, non volvades"

Finalizados los homenajes y las intervenciones que se sucedieron en el acto institucional que acogió este sábado el teatro Jofre para dar el pistoletazo de salida a la Noite das Pepitas, fue la rondalla de mujeres Só Elas la encargada de entonar sobre el escenario tres canciones para concluir la gala. Pero antes, mientras se colocaban las 42 componentes sobre las tablas, su padrino quiso dirigirse al público para pronunciar un discurso ferrolanista que quedará para el recuerdo ‘pepitero’.



El actor ferrolano Pepo Suevos ostenta este año el padrinazgo de la agrupación femenina y explicó que había llegado hasta ahí por una sucesión de casualidades. En primer lugar, bromeó con el hecho de que ser el único hombre le había catapultado al atril “e iso que coincide que son ao que menos lle gusta falar”, pero reconoció que, aunque se diga que nadie es profeta en su tierra, “eu xa atesouro dous pregóns de festas e agora unha padrinaxe que, en principio, colleume por sorpresa porque eu era absolutamente profano nisto das Pepitas”.

Sostuvo, con su retranca habitual, que fueron dos motivos principales los que le hicieron aceptar la propuesta. “Cando me dixeron que se chamaban Só Elas dixen: ‘Carallo, un nome galego en Ferrol’. Porque houbo épocas nas que parecía que a cidade e a lingua estaban pelexadas, así que está ben como acto de integración”.

Pepo Suevos animando la ronda con sus ahijadas en la calle Magdalena | DANIEL ALEXANDRE

En segundo lugar, al saber que todas eran mujeres, pensó que “non vou estar mellor rodeado na miña vida, e outra cousa: hai que valorar a xente que rompe muros e que pasa de ser rondada a rondar, que é un paso moi importante”, valoró Suevos, enumerando también que cuando empezó en el mundo audiovisual lo hizo con la serie “Terra de Miranda”, de la TVG, que se grabó en Mondoñedo y “pasei máis tempo alí que en Ferrol neses seis anos”.

Y así, en una especie de traca final, tras nombrar a todos los padrinos de la rondalla femenina, en especial a su “escudeiro” Dani Ríos, Pepo Suevos reivindicó que “a xente ten unha idea equivocada de Ferrol porque non veñen, os medios de comunicación non están sensibilizados e os de locomoción non axudan, pero antes de falar teñen que informarse”. En este sentido, les recomendó disfrutar de “ás rondallas, ás festas, ás praias... e se aínda non vos gusta, non volvades”, concluyó, arrancando la carcajada y el aplauso del público.

El audio se puede escuchar dando a "play" en el vídeo.