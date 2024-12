Actividades gratuitas para cerrar el año con el Camino Inglés como telón de fondo

Dentro del programa “Ferrol cidade aberta ás expresións”, que financia la Diputación provincial, Cites –Centro de Iniciativas Turísticas Económicas y Sociales– Ferrol ha organizado un amplio programa con propuestas gratuitas para despedir el año.



Así, este jueves 26 se dedicarán las acciones al Camino Inglés, dirigidas a los más jóvenes. Bajo el lema “O camiño empeza na porta da túa casa, cóidao”, ungrupo de peregrinos entregarán un tarjetón con el referido mensaje junto a una flecha amarilla hecha con un globo a los niños y niñas que transiten por la calle a partir de las 18.30 horas.



Asímismo, al día siguiente la acción se trasladará a Exponav con un propuesta muy curiosa, la II Noite Ilustrada, que en esta ocasión tendrá lugar en el referido espacio museístico. “Trátase dunha acción gratuita chea de simbolismo e singularidade, por ter como obxectivo descubrir un dos tesouros ilustrados que forma parte da candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial como é este museo”, indican. Las personas interesadas en participar, que deberán reservar previamente, por correo –exponav@exponav.org– o teléfono –981 359 682–, podrán hacer una visita guiada a las instalaciones durante la tarde noche, entre las 19 y las 23 horas. También se puede optar por hacer la visita de forma libre.

Los horarios con guía darán comienzo a las 19, 19.30, 20.30, 21.00 y 22.00 horas. Los participantes culminarán el recorrido de una forma muy dulce: degustando chocolate con churros.



Por último, el programa tendrá continuidad el domingo 29 con el evento “Ferrol, cidade sen glute”, que busca visibilizar el potencial de la urbe naval a través de una serie de establecimientos que cuentan con una oferta específica dirigida a los residentes y visitantes que son celíacos o deben comer sin gluten. “É necesario que as persoas celíacas coñezan as opcións que lles brinda Ferrol e así, desde o mesmo día 29, as Oficinas de Turismo da vila contarán co primeiro folleto informativo que será actualizado anualmente”, subrayan.



Esta acción incluye también un pasacalles de un conjunto de “barras de pan” que irán repartiendo folletos informativos por la vía pública, a partir de las doce del mediodía.