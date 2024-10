El accidente con dos muertos en el astillero de A Graña llegará al Parlamento gallego

El diputado del BNG Mon Fernández Alfonzo llevará al Parlamento gallego el grave accidente que se registró el pasado día 3 en el astillero Blascar, en A Graña, que le acabó costando la vida a dos empleados que trabajaban en el interior del “Sempre Güeto”.



Fernández explicó que tras “traxedias” como la que se vivió la semana pasada lo “recomendable” es “non facer declaracións en quente, ter cautela e agardar a que conclúa a investigación en curso”, pero señaló que en este caso “debemos rachar con ese libro de estilo” porque “nese centro de traballo non se cumpría coas obrigas legais de seguridade”. “E iso”, añadió, “non é responsabilidade do encargado, do xefe de equipo ou de calquera outro subordinado, como moitas veces acaban resolvendo as sentenzas xudiciais, senón que a responsabilidade é de quen manda de verdade nesta empresa e que agardamos que acabe na cadea”.

En ese sentido, además de exigir que se “aclaren as causas e se depuren as responsabilidades”, el diputado del BNG cree que debe darse el debate sobre “as altas cifras de sinistralidade laboral que hai en Galiza” y recordó que “a Xunta é a autoridade laboral no noso país”.



“Sen medidas”

La CIG, por su parte, anunció que se personará como parte en la causa abierta por este siniestro mortal y recordó que ya ha mantenido contactos con Inspección de Trabajo para conocer los detalles del accidente.



Así, el sindicato reclama que se “depuren todas as responsabilidades” y que se “obrigue á empresa a adoptar as medidas preventivas necesarias para evitar que sucesos desta gravidade se volvan repetir”. El secretario comarcal de la federación de Industria, Vicente Vidal, quiso denunciar además el “funcionamento hermético deste estaleiro privado no que non hai representación sindical e no que as medidas de prevención brillan pola súa ausencia”.



Vidal afirma que en este momento se desconocen los motivos que provocaron la deflagración, aunque apuntó que el sindicato al que representa “xa ten trasladado queixas pola falta de medidas de seguridade neste estaleiro no que teñen acontecido outros accidentes de menor gravidade”. Además, critica que tras el siniestro “se continuase a traballar sen tomar ningunha medida correctora nos días seguintes, mesmo na fin de semana, como se non pasase nada”.



La CIG insiste en que deben aclararse las circunstancias del accidente para evitar que vuelvan a repetirse y, por último, insta a las administraciones competentes a “reforzar a Inspección de Traballo para que se incrementen os controis ás empresas e se faga cumprir a lexislación en materia de prevención e saúde laboral”.