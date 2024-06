Los vecinos y vecinas de Fene reclaman la revisión urgente del PXOM

Hace unos tres años nació la Agrupación Veciñal de Urbanismo de Fene, un colectivo de residentes del municipio preocupados por la situación en la que se encuentra el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que data del 2003. Por aquel entonces, mantuvieron un encuentro con los cuatro grupos políticos que tenían representación, con los cuales alcanzaron una serie de compromisos para la actualización del texto: su revisión inmediata; una asignación, cada año, en las cuentas del Concello para la elaboración del mismo; la desaparición de todas las Áreas de Planeamiento Específico (APEs) y no firmar más convenios urbanísticos con los promotores que alterasen el PXOM.



Tras dichos compromisos, la Agrupación explica que mantuvieron varias reuniones con el equipo de gobierno fenés, “donde salíamos siempre convencidísimos de que el problema se iba a solucionar”, afirma su portavoz, Manuel Ángel Rodríguez Rivas. Sostiene que los candidatos a la Alcaldía en las anteriores elecciones municipales se comprometieron a contratar la revisión del PXOM pero lamenta que, trascurrido un año, “no se ha hecho nada”.



Rodríguez indica que la revisión parcial de este documento –que afecta a Magalofes, Lubián y Maniños– atañe solamente a zonas rurales y que se argumentó en “la fuerte demanda de viviendas y de negocios que había para esa zona. Pero en este último año no se ha pedido ni una sola licencia de obra en esas zonas. Además, en Magalofes, el Concello no autoriza la construcción porque no hay agua”, censura.



“El PXOM no permite edificar y es una pena. Sabemos de mucha gente que intentó comprar aquí y no pudo. Tenemos el mejor ayuntamiento de Ferrolterra, con mejores vistas y condiciones para edificar en la zona rural. Pero no se puede, por lo que pedimos su revisión urgente, para la zona rural y también para la urbana”, añade.



Por este motivo, el colectivo ha organizado para el próximo 4 de julio una protesta con “cacerolada” en la plaza do Alcalde Ramón José Souto González –coincidiendo con la celebración del pleno– para reclamar a los grupos municipales que cumplan con su palabra dada en 2023, antes de los comicios. “De 15.000 habitantes que éramos en 2003, estamos en 12.100 y en caída. Esto va a acabar con Fene”, añade Rodríguez Rivas.

Por lo que respecta a la zona urbana del concello, desde el colectivo remarcan que “del suelo urbano de Perlío, el 33% está en polígonos de viviendas; en Fene, el 16% está en APEs y no se desarrolla; en Barallobre el porcentaje alcanza el 11 y en Maniños el 13. Así no se puede edificar y no progresamos. Somos el único ayuntamiento con más de 10.000 habitantes que no tenemos casco urbano”, lamenta.

Motivo del retraso

Por su parte y a preguntas de este Diario, desde el Ayuntamiento fenés afirman estar trabajando en la actualidad en la revisión del PXOM. “Desde 2020 realizáronse modificacións urxentes como a dos núcleos rurais; un estudo de detalle no Camiño do Regueiro —fundamental para que as aliñacións do PXOM coincidiran coa realidade–; fixemos a cartografía do municipio, cun presuposto de 25.000 euros Reunímonos en tres ocasións coa DirecciónXeral de Urbanismo e cancelamos hai uns días de mutuo acordo o contrato da revisión do PXOM que era do 2010 e estaba totalmente desfasado”, explica el edil de Urbanismo, Manuel Polo. “Imos proceder á redacción dos pregos técnicos e administrativos para licitar de novo a revisión do PXOM”, sostiene.



El ejecutivo local afirma comprender las demandas vecinales y sostiene que el retraso en la revisión del texto “veu primeiro polo cambio da Lei no 2016 e a normativa posterior que a desenvolve. Despois pola inestabilidade política do Concello entre 2015 e 2020 e agora estamos no bo momento para encauzar os traballos, como estamos a facer. Na actuaidade imos lentos pola falta de técnicos de urbanismo – non hai ninguén desde hai dous meses– e estamos forzando a máquina para solucionalo. E tamén levamos 11 meses sen técnica de administración xeral , que é a xurídica que alixeira o traballo da Secretaria Municipal e que hoxe está bastante colapsada”, remarca el concejal.