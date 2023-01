Fene aprueba la modificación del PXOM para delimitar cinco nuevas zonas de núcleo rural

El Concello de Fene dio el visto bueno en la jornada de ayer, durante una sesión extraordinaria y por unanimidad, a la aprobación provisional de la modificación puntual de la planificación urbanística para ampliar el suelo de núcleo rural en Os Buios, O Redondo, O Feal, Lubián y O Piñeiro, en las parroquias de Magalofes, Sillobre y Maniños.



Esta propuesta del grupo de gobierno “ofrecerá a posibilidade de construir ata 180 vivendas unifamiliares, ademais de contemplar usos terciarios para a posta en marcha de pequenos negocios”, apuntan desde el Consistorio.



Esta modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en donde confluyen Magalofes, Maniños y Sillobre transformará el actual suelo urbano y parte del rústico “nunha mesma cualificación como solo de núcleo rural”, con el objetivo de que toda zona edificada en dicha área “conte cunha planificación urbanística equilibrada, ademais de permitir a construcción de vivenda unifamiliar nunha parte do noso territorio onde existe unha alta demanda veciñal, onde hai solo suficiente para o seu desenvolvemento poboacional e onde é factible garantir un crecemento sostible, xa que existen servizos básicos suficientemente dimensionados ou previsión de crealos a curto prazo”, apunta el responsable de Urbanismo, Manuel Polo.



Para el concejal, la posibilidad de construir hasta 180 viviendas “é un fito histórico no noso concello e permite corrixir unha eiva tamén histórica do planeamento do 2003, que non prevía suficientemente o crecemento futuro das zonas de transición entre o núcleo urbano e a zona rural”. El Concello sostiene que dicho cambio refleja “o sentir xeral dos veciños e veciñas e atende á maioría das alegacións presentadas”.