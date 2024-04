Un total de 15 jóvenes se forman en Fene el taller intermunicipal Inicia VII

La edila de Formación e Emprego de Fene, Cristina García, mantuvo un encuentro con el equipo docente y el alumnado del taller intermunicipal de empleo Inicia VII, en el que participan un total de 15 personas. Se trata de una iniciativa impulsada por los Concellos de Ares, Cabanas y Mugardos –además del Consistorio fenés–, destinada a los jóvenes de entre 18 y 30 años en situación de desempleo. Pretende que sus participantes puedan mejorar su inserción laboral mediante un programa que combina teoría y práctica.



La concejala remarcó la importancia de este tipo de acciones, orientadas “a cubrir as demandas reais do mercado laboral e mellorar a empregabilidade das persoas, adquirindo as competencias necesarias para desenvolver unha actividade en auxe”.



El taller –subvencionado con cerca de 425.000 euros por la Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade de la Xunta, a través del soporte financiero de la UE , por medio del Fondo Social Europeo (FSE) y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)– tiene una duración de un año y se imparte, en esta ocasión, en la modalidad de fabricación y montaje de instalaciones de tibería industrial.



Los participantes completan su formación teórica con diferentes actuaciones de mejora de infraestructuras públicas, como la sustitución de las barandillas de las escaleras de Telleiras a San Valentín o la instalación de otras en las gradas del pabellón de A Xunqueira. Este alumnado-trabajador cuenta con un contrato laboral de 40 horas semanales, por el que recibe el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).