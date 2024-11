El Premio Nacional de Poesía Pérez Parallé selecciona la obra “Pequena vida salvaxe”

El biólogo y escritor Roberto X. Hermida emprende un camino nuevo con “Pequena vida salvaxe” y aunque lo hace desde una misma perspectiva consciente de formar parte de un todo natural, se origina precisamente a partir de la sensación particular de separación con el entorno. Este título fue seleccionado de entre un total de 66 obras presentadas al XXXVII Premio Nacional de Poesía Xosemaría Pérez Parallé, entregado esta semana, que convoca el Círculo Mercantil e Industrial Unidade de Fene.



Se trata de un concurso enfocado a la difusión de nuevas voces poéticas, por lo que uno de los requisitos era no tener ningún libro de esta clase publicado. De hecho, aparte de la gratificación económica, el galardón incluye la edición del proyecto seleccionado en Espiral Maior.



“Dende que era un mozo escribo poesía, pero sempre poemas soltos e para min”, señaló Hermida, que en cambio, sí cuenta con varios relatos premiados y el ejemplar en el mercado “El dilema de Spallanzani y otras curiosas historias de murciélagos”.



Aunque el autor nació en Vilagarcía de Arousa, creció en As Pontes y es en este territorio donde, ya desde hace años, participa en un taller de escritura, donde empezó a sentir la motivación de abrirse al público no solo con la narrativa. “Axudoume moito a mellorar a miña poesía, a que me gustase máis o que eu escribo e a acostumarme a compartir os poemas”, valoró.



Poemario

La obra ganadora “parte da desilusión ou da ruptura coa paisaxe e co territorio por todas as transformacións que está a sufrir”, explicó el artífice. A partir de esta primera parte, el contenido trata de “reconstruír esa relación co entorno” por medio de una recopilación de “pequenas historias dentro do que sucede no mundo natural”, continuó.



Así, “Pequena vida salvaxe”, se ambienta en un entorno agrario, por lo que, alineado con su trayectoria anterior, Roberto X. Hermida manifestó que “son biólogo de profesión e de paixón, entón a natureza sempre está presente en todo o que escribo”.