Fin de semana perruno en Fene con la segunda edición de la ‘Canichada de Galicia’

Los amantes de los perros y, más concretamente, de los de raza caniche, tienen una cita ineludible mañana en Fene. El pabellón de A Xunqueira, en San Valentín, albergará la segunda edición de la ‘Canichada de Galicia’, un evento que ya recaló en el pasado en Vigo y que acercará en esta ocasión hasta la comarca a más de cien ejemplares de estos canes y a sus dueños, procedentes de múltiples partes de la geografía gallega y española. “Trátase dunha xuntanza de persoas que teñen cans desta raza tan peculiar e cariñosa. Falo sabendo un pouco, porque eu teño dous”, comenta la edila Sandra Permuy.



Esta quedada, organizada por la Asociación de Fomento del Caniche de España y la entidad Caniches de Galicia, llegará al municipio a iniciativa “dun especialista que temos no concello, Thiago Noel, que nos contou en que consistía o proxecto, moi valorado noutros lugares, e atrevémonos a facelo”, explica.



Hay más de 100 caniches inscritos en el evento, que ayudará también a dar a conocer el municipio. “Imos ter folletos informativos do noso Museo do Humor, da nosa fervenza... para aproveitar esa afluencia de xente que imos ter no concello, que ten moito que ver”. De hecho, ante la previsión de aflujo, el Consistorio ha acordado con el CPI de A Xunqueira habilitar un aparcamiento alternativo en sus instalaciones. “Na edición de Vigo participaron máis de 500 persoas”, comenta Permuy, que añade que la cita ayudará a dinamizar el barrio. “A xente está a reservar para comer na hostelería de Fene, o hotel de Vilar do Colo está todo cheo... Agardamos que sexa un día para desfrutar”.

Cartel del evento I Concello



La jornada comenzará a las 11.00 horas con la recepción de los participantes y, media hora más tarde, tendrá lugar una charla sobre peluquería canina. Sobre las doce del mediodía está previsto el desfile de Entroido, en el que las mascotas se mostrarán en todo su esplendor. Ya por la tarde, a las 16.00 horas, se desarrollará un relatorio sobre educación canina, abierto al público en general –también para perros de otras razas–. “Vai ser unha xornada para gozar en familia e aproveitar tamén para concienciar sobre o benestar animal e a nova lei que o regula”, apunta Permuy.

La cita tendrá una vertiente solidaria. Todo lo recaudado con las fotografías que se realicen durante la jornada –durante los desfiles, por ejemplo, y que cada asistente podrá adquirir– se donará posteriormente a la Asociación Cometa. “Esta entidade colabora con Indican aquí en Fene. Son eles aos que moitas veces recorremos e aos que lles fan falta os recursos”, remarca la edila.



El pabellón acogerá también una pequeña feria en la que tomarán parte un total de 18 expositores. En ella los asistentes podrán adquirir artículos relacionados con el cuidado y bienestar de los perros. “Ademais de vender, estos expositores donarán produtos para realizar sorteos entre os participantes”, apunta.