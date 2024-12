“O castiñeiro do Apalpador” estrena los espectáculos del programa navideño en Fene

El Concello de Fene propone una completa programación cultural dirigida al público infantil, familiar o para cualquier edad, según el espectáculo. Esta semana está previsto que se realicen las dos primeras, con el protagonismo de Inacio Vilariño y Caxoto, respectivamente.



“O castiñeiro do Apalpador” estrenará el cartel este jueves, a las 18.30 horas en el salón de actos de la Casa da Cultura, basado en la tradición popular. Los interesados en asistir no necesitarán reservar su plaza en este evento gratuito, que vendrá de la mano del titiritero Inacio Vilariño. A través de las marionetas y el teatro, el autor cuenta la leyenda de un carbonero que se alimentaba unicamente de los frutos de su castaño, por el que se instaura la tradición de repartir castañas a los niños y niñas que no tienen nada en sus barrigas.



La siguiente cita se desarrollará en la biblioteca pública municipal Xosemaría Pérez Parallé, a las 18.30 horas, y en esta ocasión se dirigirá a bebés. Se trata de la función “Levántate Xan!”, que presentará el narrador oral y músico de “A trastenda dos contos”, Caxoto. Los animales son los grandes protagonistas de esta historia, ambientada en una granja, que incluye un sinfín de pequeñas tramas y canciones.



Aunque la entrada también es gratuita, ela limitación del aforo obliga a requerir la reserva plaza en la biblioteca Xosémaría Pérez Parallé, como máximo hasta el jueves, de 16.00 a 20.30 o en el teléfono 981 342 302. Ambos espectáculos están incluídos en la Rede Cultural que financia la Diputación.