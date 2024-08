Inicio del estudio para conocer las necesidades del sector turístico del Eume

La Diputación de A Coruña inició en los últimos días el estudio acerca de las necesidades formativas que tienen las empresas turísticas ubicadas en la comarca del Eume, con el objetivo de detectar las carencias y necesidades que tiene el sector en ámbitos como, por ejemplo, la sostenibilidad, la innovación, la digitalización o los idiomas.



Desde el organismo provincial recuerdan que este estudio forma parte de una actuación recogida dentro del Plan de Sustentabilidade Turística en Destino “Fragas do Eume”, que cuenta con ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado con los fondos europeos Next Generation–.

Así las cosas, este análisis estará dividido en diferentes fases, en las que se tendrá en cuenta, “en todo momento, o coñecemento e experiencia dos prescriptores e coñecedores do destino”, para poder identificar de manera correcta, añaden desde la Diputación, “as necesidades formativas e de asesoramento do sector turístico do Eume”.



Para ello, la empresa adjudicataria del contrato contactará directamente con el sector privado “para facer diferentes aproximacións”, tales como entrevistas, encuestas y mesas de trabajo.



El organismo provincial agradeció ayer, por medio de un comunicado, la involucración del sector turístico en el desarrollo económico y social de la comarca do Eume, animándolo, al mismo tiempo, a tomar parte en el estudio.