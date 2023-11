Lorena Formoso: así es la diseñadora gallega que firmó el vestido de novia de Ana Peleteiro

Lorena Formoso personifica la valentía de perseguir sueños, un viaje que emprendió a los 38 años al abandonar su posición financiera en un prestigioso despacho de abogados en Madrid. La pasión por la moda de esta gallega, afincada en Madrid, radica en los recuerdos de su infancia. Su abuela era modista y ponía a su disposición los sobrantes de tela para que pudiese vestir a sus muñecas.



Se matriculó en diseño de moda en la Institución Artística de Enseñanza de Madrid (IADE) y comenzó a confeccionar vestidos de fiesta enemo un pequeño taller en Galicia, pertenecía a su amiga Carmen. Su amor por el mundo “bridal” se produjo cuando confeccionó uno de los vestidos más importantes de su historia, el vestido de novia de su hermana.

“Realmente nunca pensé que acabaría haciendo novias. En realidad, siempre me ha gustado la moda. Mi abuela era modista y he seguido tendencias desde muy pequeña. Supongo que cuando tienes un punto creativo necesitas algo más que estar sentada en un despacho rodeada de números, y llega un momento en el que te faltan metas que cumplir y buscas sentirte cada vez más feliz con lo que haces. Tengo muy claro que trabajo y felicidad debe ser un tándem que no puede faltar en la vida, así que lo que empezó como un hobbie al final acabó sin querer en mi modo de vida. Todo empezó diseñando un vestido de novia a mi hermana y el boca a boca hizo el resto”, afirma la diseñadora.

Es una marca que huye de los convencionalismos y apuesta por una mujer fuerte e independiente y muy segura de sí misma. En la creación de cada vestido, la inspiración se traduce en un meticuloso proceso. La búsqueda constante de tejidos y materiales únicos es parte fundamental de su identidad. “Cada momento es una inspiración. Los momentos con las novias son claves, pero me encanta viajar y conocer otras culturas, también me gusta el cine, así que muchas de las inspiraciones emanan de ahí”, señala Formoso.

En el competitivo mundo de las novias, enfrentan desafíos significativos, pero la satisfacción de ser parte de un día tan especial para la novia es insuperable. “La responsabilidad es enorme porque formas parte de un día muy especial para la novia y todo tiene que estar perfecto. Tiene que sentirse segura y favorecida con lo que lleve, eso es primordial. Así que cuando el proceso finaliza y ves que has participado en la felicidad de una persona lo que sientes es una satisfacción y una alegría enorme”, afirma.

El atelier de Lorena Formoso está ubicado en el número 11 de la calle Almirante, en Madrid. Allí crean cada colección, además de recibir a las novias que prefieren realizar su vestido de novia o de fiesta a medida.



El vestido de novia de Ana Peleteiro



Uno de los diseños más sonados ha sido el vestido Ana Peleteiro. Su atuendo, resultado de la fusión entre la alta costura y la inspiración de un modelo de colección que Ana admiraba, llevó consigo un enfoque único. “Ana en ningún momento nos pidió exclusividad, es más, cuando hablábamos de hacer algo único y especial para ella bromeaba con la idea de que ojalá se hiciera aspiracional para otras mujeres”, destaca la diseñadora.



La claridad de Ana sobre la inspiración de su vestido fue fundamental. El equipo confeccionó con destreza el gran volumen que rodeaba su figura, dando forma a un vestido adaptable que, en diferentes momentos, realzaba ese volumen sin perder de vista la identidad de la firma y la calidad de los materiales.

“Tras probar diferentes siluetas y encontrar la que mejor le sentaba y con la que ella se sentía más a gusto, comenzamos el proceso de creación. Aunque conocemos a Ana por ser campeona olímpica, es una persona a la que cada vez le gusta más la moda y también, sentirse sexy y femenina, creo que este diseño refleja todo eso”, concluye.