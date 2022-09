Estos son dos de los mejores sitios para hacer las cejas en A Coruña

De la misma forma que cuidamos la piel y el cabello, también debemos cuidar nuestras cejas. Con tan solo definir bien una ceja natural, podremos lograr cambiar el rostro de la cara en un momento. Las cejas se han convertido en el nuevo foco de nuestros looks de maquillaje. Hoy conocemos los mejores sitios para hacer las cejas en A Coruña.

1. L’ Atelier

Detrás de L’ Atelier (Rua Pastoriza 3, 1º) se encuentran Manuel Pedroche y Jesús Velázquez. Pedroche es el encarcago del diseño de cejas y de la micropigmentación; y Jesús, se encarga también, del diseño de cejas y del lifting de pestañas. L´Atelier es un sitio especial: solo atienden a un máximo de dos personas a la vez. "Es algo muy privado, muy íntimo, para que el cliente se relaje y no piense en otra cosa. Nosotros dedicamos el tiempo que sea necesario hasta que el cliente esté contento con el resultado. El espacio está todo lleno de cortinas blancas para que desde el exterior no se pueda ver nada".

Para Pedroche ir a L’ Atelier es una experiencia: "todo el mundo viene a relajarse y a desconectar. Muchísimas clientas la primera vez que vienen nos comentan que les parece increíble que estemos haciendo un diseño de cejas y que puedan estar tan relajadas. Así que imagínate lo importante que es para nosotros cuidar a nuestros clientes. Considero que esto dice bastante de nuestro ADN y de nuestra filosofía, el trato al cliente tiene que ser impecable”.



Pedroche afirma que la tendencia actual, y las que ellos ven en su atelier, es una ceja muy natural, una ceja que se amolde al rostro de cada clienta. Una ceja que no se note en exceso que está depilada. "Nuestro

trabajo es, por así decirlo, como el de un artesano, porque tienes que hacer algo perfecto pero que no sea demasiado visible, para que la clienta no se vea demasiado diferente a lo como se suele encontrar normalmente. La tendencia a día de hoy es respetar mucho el visagismo del rostro, respetar mucho el estilo de la clienta. Las tendencias en nuestro atelier las marca la persona que viene, eso sí, las cejas delgadas y las cejas finas ya desde los 90 y principios de los 2000, no se ven. Llevamos casi 7 años haciendo diseños de cejas y nadie jamás nos ha dicho que quería una ceja delgada y en el caso que nos lo dijesen nosotros nos vamos a negar, porque como ya he dicho anteriormente nos basamos mucho en el visagismo del rostro para que una vez acabado el diseño de cejas sea perfecto", destaca.

2. SHINE

Shine, el atelier de belleza de Vanessa Leao, situado en la calle Marcial del Adalid, 8. Es un espacio inspirado en los pequeños salones de belleza de París, donde Leao realiza tratamientos de autor y también formaciones.

La ceja es la parte del rostro que permite el cambio más rápido de expresión sin cirugía y que sin duda, marca tendencia: "Se llevaban redondeadas y melancólicas en los años 20, finas y altas en los 30, en forma de ala de gaviota estilo diva de los 40 a los 60, gruesas e imponentes en los 70, símbolo de la revolución femenina, para luego adelgazar drásticamente hasta su mínimo histórico en los años 90. Hasta que volvieron pobladas y gruesas y en la actualidad se busca la máxima naturalidad en las cejas", afirma.

Ella lo comprueba en su atelier y es que sin dudarlo, sus clientas, quieren sentirse lo más natural posible: "Hay que dejar siempre la forma más natural, aunque tenga que rellenarlas en muchas ocasiones, con microblanding, para definir la forma. Pero respetando siempre la estructura de las cejas y la forma del rostro".