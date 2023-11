Ana Prados, originaria de Ferrol, materializó su pasión por la moda y la confección al inaugurar su academia y atelier en Santiago de Compostela, apenas seis meses antes de la pandemia. En el corazón de la ciudad, en el número 36 de la calle de la Rosa, ha tejido un espacio dedicado al arte del patronaje, corte y confección.



Su academia se distingue por ofrecer clases adaptadas a todos los niveles, desde principiantes hasta aquellos que buscan profesionalizarse en el sector. La academia de Ana Prados va más allá al proporcionar la titulación del sistema Martí, una opción valiosa para aquellos que aspiran a una carrera en la industria textil.



A partir de enero, la academia dará un paso adicional al incorporar la formación permanente como un curso continuado de oficiales de sastrería artesanal. Este nuevo capítulo en la oferta educativa estará a cargo del sastre Fernando Freire y su oficial, Ramón Lareo. Una oportunidad única para sumergirse en las técnicas tradicionales de la sastrería, donde la maestría se transmite de generación en generación.

“El sector de la sastrería está desesperado porque no hay oficiales de sastrería , pero es que tampoco hay en España ningún sitio donde se ofrezca esta formación. Se debe tener en cuenta su importancia, porque es un oficio con una tasa del 0% de paro. Es por ello que he decidido incorporar dentro de la academia la formación permanente, como curso continuado de oficiales de sastrería artesanal. Anteriormente los oficiales entraban de aprendices en los talleres, y ahora, ya no puedes tener a alguien formándose sin estar dado de alta o contratado”, afirma Ana prados.

Con este enfoque en la formación continua, Ana Prados no solo preserva las artes textiles, sino que también contribuye al florecimiento de una nueva generación de talentosos sastres y diseñadores en Santiago de Compostela. Su compromiso con la autenticidad y la excelencia refleja un anhelo por mantener viva la herencia artesanal en el mundo de la moda.

“Me gustaría destacar, como dato curioso, que una de las alumnas va a venir un día por semana desde Tenerife a Santiago a formarse, durante un año o dos. El vuelo le sale por 28 euros ida y vuelta, y hará el esfuerzo de desplazarse para poder formarse”, concluye la profesional.