Óscar Puente ve las comisiones de investigación del caso Koldo "abocadas al fracaso"

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha dicho este lunes que no espera "gran cosa" de las comisiones de investigación sobre el caso Koldo, ya que, a su juicio, una comisión de investigación que pretende esclarecer cuestiones que están 'sub judice' está "abocada al fracaso".



Puente, que se ha referido a este asunto en un desayuno informativo, se ha declarado "escéptico" tanto con las comisiones de investigación del Congreso y del Senado, como "con las comisiones de investigación en general", aunque ha asegurado que acudirá "encantado" a comparecer.



El ministro ha argumentado que una comisión que pretenda esclarecer cosas que están 'sub judice' está abocada al fracaso, porque "los que pueden arrojar más luz están sometidos a un procedimiento judicial y asistidos por el derecho a no declarar y no contar nada".



"Si fuera para esclarecer qué paso y extraer conclusiones, las comisiones podrían ser útiles, pero yo soy escéptico, porque se va a intentar investigar algo que está bajo la jurisdicción penal y eso no va a funcionar", ha insistido.



Sobre la auditoría que encargó en las dos empresas públicas que dependen de su ministerio -Puertos del Estado y Adif- para aclarar su relación con la adquisición de las mascarillas en el caso Koldo, ha dicho que está "tranquilo" y que confía en los trabajadores de la casa.



"Tan pronto como la tengamos la haremos pública", ha apuntado, tras recordar que la encargó al servició de inspección y subrayar que ni conoce a quién la está haciendo ni he "hablado con ellos".



No obstante, ha dicho que no cree que en esa auditoría se vayan a "encontrar demasiadas novedades, porque ya esos contratos fueron auditados por órganos fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas "sin ninguna anomalía destacable".



Puente ha afirmado también que no ha hablado con el ministro José Luis Ábalos "desde que esto saltó a la luz" y que no le gustan escándalos de corrupción porque "son el cáncer de la política y generan desafección en la ciudadanía".