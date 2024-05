Junts pide repetir el voto exterior del 12M por "graves irregularidades"

Junts ha pedido este sábado que se repita el voto del Censo de los Españoles Residentes Ausentes (Cera) de las elecciones catalanas y ha alegado "graves irregularidades", informa este sábado la candidatura.



En sendas quejas ante las cuatro Juntas Electorales Provinciales (JEP) catalanas, recogidas por Europa Press, alega que "se han vulnerado los derechos de los electores".



Por eso, pide "suspender la proclamación de los resultados hasta que se repita de nuevo esta votación".



Barcelona y Girona

En la queja a la Junta de Barcelona constata que hay "1.922 votos no escrutados (no entrados en la urna y destruidos)" correspondientes al voto Cera de Girona, con un total de 17.384 votantes en esta circunscripción.



Por tanto, "el total de votos no escrutados (1.922) se corresponde a un 11,05% del total de votos Cera recibidos en Barcelona".



Para Junts, "este inexplicable porcentaje incluye los votos que fueron destruidos antes de llegar a entrar en la urna" y esta destrucción de votos emitidos fue apresurada y vulneró derechos de electores y candidaturas porque no respetó el transcurso de los plazos legales de impugnación.



Lleida

A la Junta de Lleida le dice que hay 320 votos no escrutados (no entrados en la urna y destruidos) correspondientes al voto Cera de Girona con un total de 1.703 votantes en esta circunscripción.

Por tanto, considera que el total de votos no escrutados (320) se corresponde a un 18,8% del total de votos Cera recibidos en Girona.



Como en la queja a Barcelona, afirma que "este inexplicable porcentaje incluye los votos que fueron destruidos antes de llegar a entrar en la urna" y esta destrucción de votos emitidos fue apresurada y vulneró derechos.



Tarragona

Respecto a Tarragona, afirma que Junts le pidió el dato de voto total llegado a la Junta pero "la respuesta ha sido que sería un dato que se daría el lunes", lo que la candidatura tacha de inadmisible y de indefensión porque habrían acabado los plazos de queja.



"Este dato lo tenía esta JEP desde el inicio de la cuenta Cera, como todo el resto de JEPs y no la facilita haciendo un abuso del derecho", dice, y añade que es la única demarcación que aún no la facilita.