El Gobierno carga contra el “no” de Feijóo al decreto energético y afea su “obstruccionismo”

El Gobierno cargó contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su rechazo al decreto de ahorro energético y ha afirmado que si de él dependiera no habría gratuidad en el transporte público ni incremento de becas, dos políticas que forman parte de un plan que el Ejecutivo confía en convalidar.



En su comparecencia, posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, rechazó la etiqueta de frívolas que el PP puso a medidas como subir el aire acondicionado o bajar la calefacción y lo que considera una frivolidad es la postura del PP, “negacionista” y “obstruccionista”.

Protegerse de Putin

Argumentó la ministra que con este primer paquete de medidas España pretende cumplir su compromiso con la Unión Europea para reducir en un 7% el consumo y “combatir una amenaza” ya que “Putin quiere cerrar el gas a Europa”, usar la energía como “arma” y Europa “se tiene que proteger”.



El Ejecutivo destacó que el decreto que el PP “cataloga de frivolidades” incluye 400 millones de euros para becas, abonos gratuitos o ayudas a los transportistas. “Si por Feijóo fuera, ni beca, ni abono gratuito”, recalcó la portavoz del Gobierno.



“Si Feijóo vota que no, nos tendrá que explicar de parte de quién está, por qué no apoya a los trabajadores, por qué no está de acuerdo con su colega, la presidenta de la Comisión Europea”, agregó la ministra.



Además, la portavoz del Gobierno puso en duda que el PP haya leído el decreto aprobado el pasado 1 de agosto y le acusó de no conocer los trámites parlamentarios, porque los populares reclamaron su modificación, pero el Congreso vota el jueves la convalidación de un texto ya en vigor y que en este punto no está sujeto a cambios. El Gobierno ve “desidia” y “desconocimiento”.



Niega además el Ejecutivo la falta de diálogo que denuncia el PP y defendió que mantiene conversaciones permanentes con comunidades y grupos parlamentarios. Ahora trabaja en un nuevo plan de contingencia y está ultimando conversaciones con los grupos.



Sobre los apoyos al decreto que se votará mañana, Rodríguez afirmó que solo tiene constancia del no del PP y que esperan contar con apoyo suficiente porque el plan es “tan de sentido común que no se entiende la negativa por parte de ningún grupo político”.



El Ejecutivo rechaza la propuesta de Feijóo de extender la vida útil de las centrales nucleares porque lo considera una “receta del pasado” y el Gobierno “mira al futuro”.



También la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, pidió a Feijóo que “no haga demagogia” en torno a las centrales nucleares, ya que “no se cerrará ninguna hasta el 2027”.



Mientras, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, reiteró ayer que su formación política no puede compartir las medidas del decreto energético planteado por el Gobierno por tratarse “de una imposición”.



Bravo precisó en el programa la Hora de la 1 de TVE sobre el decreto que al PP “no se le ha trasladado las medidas y ni siquiera se ha escuchado a las comunidades”.



“Sobre todo”, añadió, “se imponen una serie de medidas al sector privado sin contraprestaciones ni ayudas”.



El responsable de Economía del principal partido de la oposición subrayó que “no hace falta que al empresario o al autónomo le digan cómo tiene que ahorrar porque, por desgracia, ya lo está haciendo”.



Se mostró a favor de un planteamiento de “recomendaciones” para favorecer el ahorro energético y reiteró que para la elaboración del decreto “no se ha escuchado” al sector privado.



Por su parte, la presidenta de C, Inés Arrimadas, comentó que el Gobierno “vuelve a caracterizarse por la falta de diálogo y de acuerdo” en relación con las medidas extraordinarias de ahorro energético.