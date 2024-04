Gamarra califica de "irresponsable" a Sánchez por "dejar un país en pausa" por sus problemas judiciales

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que "estamos viendo como un irresponsable presidente del Gobierno ha dejado en pausa a un país porque tiene un problema pero es un problema suyo y un problema judicial que afecta a su partido, que afecta a su gobierno y que afecta a su entorno pero que no afecta a el resto de los españoles, más allá del bochorno que estamos sintiendo".



"Lo que tiene que hacer un gobernante es resolver los problemas de la gente, no convertir un problema personal en un problema del resto de los ciudadanos que es lo que está ocurriendo hoy en nuestro país". Algo que además "lo está haciendo desde un punto de vista tacticista y electoralista pensando que con el victimismo puede al final conseguir una adhesión que de los ciudadanos que le empiezan a dar la espalda cada día más", ha añadido.



Gamarra ha realizado estas manifestaciones, en relación a la situación propiciada por el anuncio del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de reflexionar, durante cinco días, sobre su continuidad, antes de participar en la 'Fiesta de la Primavera' del PP de Logroño, que se ha desarrollado en el parque de Gallarza.



La líder 'popular' ha asegurado que "aquí no hay un problema político, hay un problema que tiene un político pero que es judicial y que lo que significa es que el Estado de derecho en una democracia es exactamente el mismo para todos, que todos tenemos que cumplir las mismas leyes y que por tanto esto no tiene excepciones".



"No tiene excepción de un gobierno, no excepciona a un partido y no excepciona tampoco al entorno de un dirigente político y lo que sí que denunciamos es la criminalización que se está llevando a cabo durante estos días por un lado hacia el poder judicial, la criminalización también hacia medios de comunicación y periodistas que lo único que hacen es cumplir con su obligación que es la de la libertad de prensa", ha reseñado Gamarra.



La secretaria general del PP también ha apuntado que se está dando también "la criminalización hacia todo aquel que no piensa como el presidente del gobierno y que representa otras fuerzas políticas y esta es la clave, eso es de lo que estamos hablando y lo que estamos viviendo, de un tacticismo, de un victimismo que lo que busca es señalar y criminalizar a jueces, a magistrados, a medios de comunicación, a periodistas, a fuerzas políticas que no comparten la ideología del presidente del gobierno".



Todo ello, para Gamarra "profundiza en la polarización y en la división de la sociedad" y, en este caso, "lo que debe de hacer un buen político no es generar problemas a la sociedad, es resolverlos". "Lo que debe hacer un buen político no es separar y enfrentar a la sociedad y dividirla y polarizarla sino tender puentes para que haya convivencia y convivencia en mayúsculas".

"No está a la altura"

La secretaria general ha indicado que "cuando alguien se cuestiona si merece la pena servir a su país lo que está claro es que no está a la altura del gran país que es España y de los ciudadanos que somos los españoles".



En este sentido, ha apuntado que "hay alternativa, hay otra política, hay otra política útil y es la que se centra en los problemas que hoy tienen pues millones de españoles y esa es la política que desde los ayuntamientos o desde las comunidades autónomas practica en su día a día el Partido Popular y que sólo piensa en que a los españoles les vaya bien".



"Durante esta semana los españoles lo que no entienden es cómo ellos se levantan todos los días a trabajar y quien debiera de estar pensando cómo solucionarle sus problemas se ha cogido 5 días en pausa para reflexionar pero dejando a un país como lo está dejando" ha añadido Gamarra, que ha insistido en que "España no tiene un problema, el que lo tiene es el presidente del Gobierno, que no puede transferírselo y transmitírselo a los españoles".

"Victimización"

Para Gamarra "Sánchez tiene la salida pensada, porque todo está perfectamente medido, y sin duda forma parte ese tacticismo que él siempre utiliza y en este caso una victimización para intentar desde la victimización protegerse de sus problemas".



"Si las causas penales le acorralan a su gobierno, a su partido y a su entorno, ese es un problema que tiene él, que no tienen el resto de los españoles. Lo que tenemos los españoles es una democracia que funciona y lo que esperamos es que no la ataque, no la criminalice como se está produciendo durante estos 5 días", ha concluido la secretaria general del PP.