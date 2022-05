Feijóo apoya a Ayuso y ve superada la crisis del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arropado este sábado a Isabel Díaz Ayuso en su elección como presidenta del PP de Madrid y, en el congreso autonómico de la formación, ha dado por superada la crisis interna que culminó en el relevo de Pablo Casado.





"Desde hoy el PP de Madrid está más unido, comprometido y es más firme. Desde hoy Isabel y su equipo son más libres para conseguir que el PP de Madrid sea más libre y que Madrid sea más libre, es el objetivo del PP de España", ha afirmado Feijóo en el cónclave del PP de Madrid, germen de la crisis interna que ha atravesado la formación.





Una de las primeras decisiones tomadas por Feijóo fue convocar el congreso madrileño, a diferencia de lo que hizo su antecesor, contrario a que Díaz Ayuso se hiciese con las riendas del partido en Madrid. Este sábado, ante los militantes del PP de Madrid, Feijóo ha asegurado que se han "preocupado demasiado por las cuestiones internas" a las que él no piensa "dedicarle ni un segundo".





"No me interesa el pasado, si no lo que va a pasar, los partidos que representan el pasado pierden elecciones, los que miran al futuro ganan elecciones. El PP abre hoy una nueva etapa y será una etapa brillante", ha exclamado el líder de los populares.





Feijóo ha apuntado además que de él y de la presidenta madrileña "han dicho bastantes cosas" cuando como presidentes autonómicos eran "colegas", algo que, ha apuntado, ya no son, y ha argumentado que "cuando el PP va bien siempre hay alguien dispuesto a desestabilizarlo".





Además, ha sostenido que Díaz Ayuso y él son personas distintas pero que quieren y creen lo mismo: "que a la política se viene a servir y no a servirse".





"El mayor acierto de este congreso, el mayor acierto de Isabel es que es la presidenta que más se parece a Madrid y este partido ya es el partido que más se parece a Madrid y por eso Madrid vota a la presidenta Ayuso y al PP de Madrid", ha recalcado Feijóo.