Feijóo afronta hoy la cuarta investidura fracasada de la democracia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afronta este viernes en el Congreso la cuarta investidura fracasada de la democracia ya que todo apunta a que volverá a repetirse el mismo resultado de la primera votación y su candidatura a la Presidencia del Gobierno será rechazada por 178 noes frente a 172 síes.



Pasadas las 48 horas que marca el reglamento del Congreso para que el candidato a la investidura vuelva a ser votado, el pleno del Congreso celebra a las 12:00 el último día de este debate que comenzó el martes y en el que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha intervenido, por lo que no ha habido un 'cara a cara' con Feijóo.



Dos días de discusiones en los que la amnistía ha centrado el principio y el fin del discurso de Núñez Feijóo quien ha reiterado que su palabra y su compromiso con sus electores en contra de una amnistía y de un proceso de autodeterminación en Cataluña le hacen retrasar una victoria.



En la sesión de hoy, Feijóo volverá a subir a la tribuna y tendrá diez minutos para cerrar los tres días de investidura.



Previsiblemente volverá a reprochar a Sánchez su "silencio" por no intervenir en el debate y por no explicar su propósito con los independentistas catalanes, al tiempo que podría reiterar que su protagonismo en el pleno ha servido para "que no se borre el resultado electoral" del 23 de julio.



Lo cierto es que tras las palabras de Feijóo podrán volver a intervenir el resto de grupos parlamentarios por un tiempo de cinco minutos, empezando por el mayoritario, el grupo socialista.



El PSOE ha vuelto a encargar al diputado y exalcalde de Valladolid Óscar Puente la última réplica socialista para rebatir a Feijóo.



Una vez que hayan terminado todos los portavoces, se procederá a la segunda votación de esta investidura (de nuevo por llamamiento), que no será antes de las 13:22 horas y en la que el candidato solo necesita mayoría simple -más votos a favor que en contra- para ser elegido, lo que parece que tampoco ocurrirá.



De esta forma la investidura de Feijóo será la cuarta que fracase en democracia, tras las dos investiduras fallidas del socialista Pedro Sánchez (2016 y 2019) y la del expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy (2016).



Feijóo se suma así al segundo dirigente del PP que no logra ser investido, tras haber sido el tercer candidato de su partido y el octavo a presidir un Gobierno desde 1979.

¿Y ahora?

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reconocido que ve "complicado" poner fechas a una posible investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, y no cree que vaya a ser "tan sencillo". "En dos días, esto no se va a cerrar", ha advertido.



En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, el representante jeltzale se ha referido además a la celebración este viernes de la segunda votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo.



En este sentido, Esteban ha reconocido que no cree que se vayan a producir "sorpresas" y se vivirá una repetición de lo del otro día", de tal modo que el candidato del PP "no va a obtener los votos necesarios" para ser investido presidente.



Por otro lado, ha reconocido que le sorprendió el tono de Alberto Núñez Feijóo en el pleno de este pasado miércoles, al no ser el que corresponde a un debate de investidura, "ni siquiera en cuanto a contenido", sino una especie de "primer mitin electoral para una próxima campaña, si no se produce una investidura de Sánchez". "Es un poco a lo que se va a dedicar el PP ahora", ha añadido.



Tras incidir en que el discurso de Feijóo era "para ir al choque, a la confrontación y para provocar", ha indicado que desconoce lo que buscaba el candidato popular cuando se acercó a saludarle a su asiento. "Supongo que pretendía una foto. Se limitó a preguntarme 'qué tal'; le respondí que bien, le di la mano y ahí se acabó la conversación... Si piensa que la tribuna es un teatrillo, no lo es", ha criticado.



Además, ha sostenido que fue "muy significativo" que uniera sus réplicas a EH Bildu y PNV, cuestión que Esteban considera que fue "una auténtica descortesía". Del mismo modo, ha acusado al líder de los populares de "mentir desde la tribuna" ya que "no es verdad que no tuviera intención de contestar a EH Bildu". "Ya le habían comunicado a la Mesa antes de comenzar el pleno que iba a contestar conjuntamente. Lo buscaba, quería mezclarnos. Fue un batiburrillo y era lo que pretendía precisamente", ha lamentado.



Esteban, que ha reconocido que él pensaba que sería Patxi López quien interviniera en el pleno por parte del Grupo Socialista, ha indicado que, si Pedro Sánchez no lo hizo, fue porque "no quería dar pie a un debate con Feijóo sobre algo que no se ha concretado ni se sabe qué va a ser".



Respecto a una posible investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, Esteban ha advertido que está "todo abierto" y no cree que "todo vaya a ser tan sencillo". "Me parece que poner fechas es bastante complicado, y más después de las ultimas manifestaciones de unos y otros. Tampoco sé lo que hará Zarzuela y si convocará rápidamente una ronda de partidos o esperará a ver si hay una mayoría posible", ha asegurado, para añadir que "en dos días esto no se va a cerrar".



Asimismo, Esteban ha resaltado que él nunca ha descartado una repetición electoral, de tal forma que "hay posibilidades" de materializar una investidura de Sánchez, pero "tantas, como de ir a una nueva convocatoria electoral".



Respecto a una hipotética amnistía, ha manifestado que aunque "parece que están hablando" de ello, no se conocen los términos de la misma, "ni cómo sería su desarrollo. "No me consta que esté cerrado", ha aseverado.



Cuestionado por la reclamación de ERC y Junts de un referéndum, ha dicho que, cuando se va a una negociación, todas las partes deben tener en cuenta cuáles son "las posibilidades, el momento, los tiempos y las formas". "Tampoco sé cómo lo plantean exactamente. Si se hace conjuntamente, con la tensión que habrá de cara a un posible año electoral catalán, es complicado y deja al PSOE en una situación complicada", ha expresado.



En este contexto, ha incidido en que el PNV no se ha sentado aún a negociar con el PSOE las condiciones de un posible apoyo, "porque tampoco hemos querido nosotros". "La comunicación no se pierde; se habla, pero hay momentos", ha defendido, al tiempo que ha apostado por aguardar a los movimientos de Junts.



"No tiene sentido empeñarnos ahora en ir precisando toda una negociación, cuando no sabemos si uno de los actores, que no ha estado en estas dinámicas los últimos años y tiene una serie de agravios, va a entrar. Vamos a ver primero qué pasa por ahí... para qué vamos a negociar, si no va a haber una investidura", ha insistido.



Por último, y en referencia a las condiciones que plantearía el PNV para ofrecer un apoyo al candidato socialista, Esteban ha enumerado cuestiones de "autogobierno, económicas, sociales y de dinámica de funcionamiento de la legislatura".

Por su parte, la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren ha indicado que se ha "avanzado" en muchas cuestiones de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez y ha defendido que es "momento de intercambiar documentos y cerrar acuerdos más concretos".



En una entrevista a Radio Popular, recogida por Europa Press, Bideguren se ha referido a la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo y ha confiado en que la votación de este viernes se vuelva a "parar" a la "derecha y extrema derecha".



Tras calificar de "paripé" la doble sesión celebrada esta semana en el Congreso, ha acusado a la "derecha y extrema derecha de tener el mismo proyecto autoritario y reaccionario en muchas cosas". "Están anclados en el pasado. No ofrecen nada nuevo", ha censurado.



Por otro lado, ha considerado "compleja la negociación" de cara a un posible investidura de Pedro Sánchez, aunque se ha mostrado "optimista". "Creo que el PSOE y Sumar tienen muy claro que si va a haber un gobierno progresista va a ser gracias a las fuerzas soberanistas y por lo tanto la agenda soberanista debe estar encima de la mesa", ha añadido.



En este contexto, ha reconocido que se ha "avanzado" en muchas cuestiones y ahora es "momento de intercambiar documentos y cerrar acuerdos más concretos".



Respecto al acuerdo de Junts y ERC de cara a reclamar un referéndum, Bideguren lo ha enmarcado "en el juego de la negociación y los medios de comunicación". "El derecho de autodeterminación, por mucho que digan ahora que no algunas personas del PSOE, es un derecho. Cómo se hace y cuándo ya se verá", ha expresado.

Por último, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado este viernes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está haciendo una "escenificación" con Junts y ERC, además de asegurar que la amnistía "está pactada desde el punto de visto político".



"Luego hay que afinarla jurídicamente y no es una cuestión baladí", ha afirmado el alcalde en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.



Así, ha subrayado que todo el mundo daba por hecho que la investidura estaba pactada y cree que a Junts y a ERC "eso no lo conviene" y que se lo estaban poniendo "demasiado fácil". "Me sigue pareciendo una escenificación por parte de Sánchez que quiere pactar una amnistía de la cual no quiere hablar", ha apuntado.