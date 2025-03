Abascal dice al PP que la pregunta no es "por qué Vox no va a Moncloa", sino por qué va Feijóo a la misma reunión que ETA

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que la pregunta no es "por qué Vox no va a la Moncloa", sino qué hacía él en una ronda de contacto a la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha invitado "nada menos que a ETA".

Así lo ha asegurado en la clausura de un acto conjunto celebrado en Madrid con el sindicato Solidaridad, donde ha reprochado a Feijóo que utilice "una falsa solidaridad" con Vox "para tapar sus culpas y sus vergüenzas", después de que el líder del PP tachara de "apartheid" que Sánchez excluyera a Vox de su ronda sobre Ucrania del jueves.

"Feijóo ha ido a la ronda de contactos del Partido Socialista con Bildu y ha protestado porque no va a Vox. El señor Feijóo ha dicho que muy mal, ¿por qué no invitan a Vox?", ha espetado Abascal durante su intervención, respondiendo que el presidente 'popular' querría que Vox hubiera acudido "para tener excusas para participar en semejante teatro indigno".

Abascal ha sostenido que la pregunta "no es por qué no se invita a Vox", sino "por qué va" Feijóo a una convocatoria "de este presidente del Gobierno que actúa como un tirano" y en la que convoca al Palacio de la Moncloa "nada más y a nada menos que a ETA" para "legitimar el terrorismo y a los asesinatos de españoles durante décadas". "¿Qué hacía usted en el Palacio de la Moncloa?", ha insistido.

Al hilo, ha pedido al líder del PP que "no haga como que defiende a Vox", porque hace poco votaron en la localidad guipuzcoana de Rentería una iniciativa de Bildu "contra el derecho a la libertad de expresión de Vox en todos los rincones de España".

Dicho esto, ha ironizado lanzando un mensaje a todos los españoles para que sepan que no lamentan que Pedro Sánchez no haya citado a Vox a la Moncloa "porque saben que Vox no se deja ser convocado por un autócrata", no participando "en la legitimación de un gobierno criminal, corrupto y enemigo de los intereses de España".