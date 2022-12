¿A dónde ir con niños en Navidad en Galicia?

Nos encontramos en una de las épocas que más les gusta a los pequeños de la casa. Existen un montón de opciones para aprovechar estas fechas con ellos al máximo. Si no estás muy seguro de los planes que puedes hacer, no te preocupes, no necesitas ir muy lejos para pasártelo en grande. Desde Espacio Ideal te proponemos los siguientes:

1. Patinar sobre hielo en Oleiros

Oleiros abrió el pasado sábado 10 de diciembre su pista de hielo. Está instalada en el polideportivo de la avenida de la II República. El acceso a la pista tiene un precio de 5€, en el que se incluye el alquiler de los patines.

El horario en el que podrás disfrutar de la pista es el siguiente: de lunes a jueves de 16:45 a 21:30 horas; el viernes de 16:45 a 22:15 horas; y el fin de semana, de 11:00 a 23:00 horas.

A partir del día 23 de diciembre los horarios sufrirán cambios. Ese mismo día abrirán de 11:00 a 23:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, estarán abiertas de 11:00 a 18:00 horas. El 25 de diciembre y el 1 de enero abrirán solo en horario de tarde, de 18:00 a 23:00 horas.

Pista de hielo. I CONCELLO DE OLEIROS

2. Xuvenlugo

Xuvenlugo está instalado en el Pazo de Ferias y Congresos. Es un espacio lleno de atracciones, hinchables, juegos, animaciones y deportes para pasar una tarde en familia. Además, cuentan con un toro mecánico, scape room, un rocódromo y una pista de mini golf. En la zona de ludoteca, a los más pequeños los visitará Chase, de la patrulla canina; y Mickey y Minnie Mouse.



El recinto estará dividido en un espacio lúdico y otro deportivo-lúdico, y entre ambos hay una pista de mini golf, un toro mecánico, un scape room y un rocódromo. En la zona de la ludoteca para los más pequeños habrá visitas de Mickey y Minnie, un Minion y de Chase de la patrulla Canina. El precio de la entrada genérica es de 7€.

Xuvenlugo. I PFCLUGO

3. O Burgo Winter Park

La explanada de O Burgo, se convirtió en un escenario navideño. Se trata de O Burgo Winter Park, una propuesta novedosa que se podrá disfrutar hasta el 8 de enero. Hay un mercado de Navidad, un circo y atracciones para todos los públicos, entre las que destacan los coches de choque, un scalextric y las camas elásticas.

O Burgo Winter Park

4. Actividades Navideñas en Marineda City

En la plaza exterior de Marineda City hasta el 15 de enero puedes disfrutar del Parque Polar. Un parque de atracciones que está ambientado en el Polo Norte, dónde los más pequeños se podrán encontrar una pista de coches, un tren infantil y un tirachinas gigante.

Papá Noel visitará el centro comercial los días 17, 22 y 23 de diciembre de 17:00 a 21:00 horas. El día 24 de diciembre lo hará desde las 16:30 horas, hasta las 19:00 horas. El turno de los Reyes Magos será los días 2,3 y 4 de enero de 17:00 horas a 21:00 horas.

Además, este año han decidido llevar a cabo un mercado navideño, dónde podrás adquirir bisutería, complementos de abrigo o dulces: garrapiñadas o algodón de azúcar.

5. As aldeas de Nadal en Lalín

Hasta el día 9 de enero se podrá disfrutar de las seis aldeas abiertas para el disfrute de los más pequeños. Todas ellas cuentan con todo lujo de detalles: una iglesia, librerías, jugueterías, una escuela, la casa de Papá Noel, la casa de los Reyes Magos de Oriente o el observatorio del astrónomo Ramón Mª Aller.

El horario de las aldeas es de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Las aldeas se pueden recorrer en tren turístico (que funcionará los días 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre. En enero los días 3 y 4 de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas).

Aldeas de Nadal en Lalín. I TURISMO DE LALÍN

6. Navidad en Allariz

Allariz lleva unos años decorando su Navidad a base de telas, fieltros o maderas. Nos presentan unos decorados para todos los gustos, con un mensaje de concienciación muy importante, destacando la importancia del cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad.



La Navidad de Allariz se podrá visitar hasta el próximo 9 de enero. Al igual que en anteriores ediciones, la propuesta del municipio ourensano, consiste en la instalación de una serie de sets que representan escenas navideñas, con el particular toque blanco, simulando así, la nieve.