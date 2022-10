Campolongo, el gimnasio pontevedrés en el que entrena Miguel Ángel Silvestre

Los usuarios del Complejo Deportivo de Campolongo contaron con una sorpresa inesperada este pasado miércoles. A última hora de la tarde, el intérprete Miguel Ángel Silvestre, conocido por sus papeles como protagonista en series como Velvet o Sin tetas no hay paraíso, acudió a las instalaciones municipales de Campolongo a entrenar. "Hoy nos ha sorprendido Miguel Ángel Silvestre con su visita", señaló en su cuenta de Facebook oficial la empresa que gestiona el centro deportivo, Be One , agradeciéndole "su amabilidad tanto con nosotros como con nuestros usuarios".



Miguel Ángel Silvestre se encuentra en Pontevedra, rodando la segunda temporada de la serie Los Enviados, dirigida por Juan José Campanella, ganador de un premio Óscar. El rodaje se llevará a cabo en siete municipios gallegos. Concretamente en Pontevedra, se va a rodar en el convento de Santa Clara. Entre las localizaciones destacan las antiguas celdas y otras dependencias del interior del inmueble.

Además, MAS, hizo publicaciones en sus redes sociales hablando sobre lo bien que se come en Galicia, destacando en su Instagram, entre otros platos, una tortilla de Betanzos.