J. Enrique Fernández del Campo (Vox) | “Las encuestas nos dan uno o dos ediles”

José Enrique Fernández del Campo es el candidato a la Alcaldía de Ferrol por Vox. Se presenta por primera vez a los comicios locales.

Su partido se presenta nuevamente a las elecciones municipales. En los anteriores comicios consiguió 350 votos. ¿Qué le anima a presentarse?

Este es el momento. Ya me lo había pensado hace ocho años y hace cuatro, pero por mi situación laboral, con mi trabajo ya muy encauzado y con mi experiencia creo que puedo aportar mucho y, por mi situación personal, ya que tengo el apoyo total de mi familia.

Con hasta ocho formaciones con candidaturas, ¿qué cuenta conseguir y por qué es necesaria la participación de Vox?

Desde el momento en que presenté mi candidatura, se percibió en todas partes que las cosas iban a ser diferentes, que todas las previsiones que los demás partidos barajaban se quedaban en el aire. Ahora sabemos por las encuestas más rigurosas que podemos contar con un concejal y vamos camino del segundo, lo que nos dará la fuerza suficiente para influir en el próximo gobierno municipal.

¿Por qué solo se sabe de su formación cuando empieza una campaña electoral; llevan a cabo alguna actividad a lo largo del año?

El clientelismo que han creado otras formaciones en toda Galicia ha provocado que aquí sea más difícil que en otras zonas el desarrollo normal de nuestra formación. Pero esta vez, en la provincia de La Coruña, nos presentamos en 13 municipios, cuando la anterior vez había sido sólo en 3. Hemos hecho una apuesta fuerte y vamos a seguir creciendo.

¿Cuál sería su propuesta “estrella” y qué importante cambio haría en las políticas urbanísticas, sociales y culturales municipales?

Tenemos que convertir Ferrol en una ciudad cómoda, agradable para vivir, ya que eso atraerá a más población, más inversiones, más negocios, más cultura, es decir, más dinamismo, que es lo que se necesita para comenzar a crear empleo. Pero, para conseguir esto, tenemos que empezar reorganizando el propio consistorio. Una vez hecho esto, debemos mejorar las infraestructuras, con la recuperación de plazas de parking ya existentes y no usadas, como pueden ser las de Porta Nova o la segunda planta de la Plaza de España, dotar de ascensor al del Cantón y arreglar el del Mercado. Ferrol es una ciudad envejecida, hay que pensar en nuestros mayores, hay que eliminar las barreras arquitectónicas, tenemos que resolver el problema de la falta de ascensores. Crearemos un censo de personas mayores que viven solas y se les prestará ayuda domiciliaria. Tenemos que apoyar, sin ninguna duda, los grandes acontecimientos culturales de la ciudad. Estamos hablando de fomentar y apoyar el Camino Inglés, la Semana Santa, las Meninas, las Pepitas, el certamen de piano, los torneos de surf y, por supuesto, el Racing.

¿Qué salva y qué no perdona al gobierno actual? El PSOE no ha dudado en pactar temas con sus “afines” pero también con el PP. ¿Podría ser así en el caso de Vox?, ¿a qué no estaría dispuesto?

Me temo que no se me ocurre nada que salvar y es la impresión que parece tienen la mayoría de los ciudadanos. No estoy dispuesto a que se vuelva a traicionar a Ferrol y que se lleven parte de la eólica marina fuera. Esa es mi línea roja.