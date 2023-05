FERROL | Ángel Mato (PSOE): “Hay que abordar los proyectos, no se trata de ejercer un ferrolanismo de pulsera”

Ángel Mato fue concejal de Urbanismo en el mandato 2007-2011 y alcalde en este ultimo cuatrienio. Opta a la reelección por el PSOE.

¿Cómo imagina el Ferrol de dentro de cuatro años?

Va a ser un Ferrol donde el empleo alcanzará unos picos de carga de trabajo muy importantes en el sector naval, un Ferrol que, si hay continuidad de los proyectos, cambiará totalmente su aspecto. Creo que lo único que la diferencia de otras ciudades es que no hemos podido desarrollar proyectos a medio y largo plazo. No nos podemos permitir empezar de cero cada cuatro años.

Si se pudiese despertar con una cuestión del programa cumplida, ¿Cuál sería?

Me gustaría ver urbanizado el nuevo barrio del Sánchez Aguilera.

¿Y qué se podría ver realizado en cuatro años a este respecto?

Lo primero es redactar y licitar el proyecto de urbanización. Simultáneamente se puede gestionar con la Xunta la creación de los nuevos Juzgados y con Interior y la Universidad, tanto la Comisaría de Policía como la residencia universitaria. Además hay que empezar a diseñar ese gran parque urbano de 11.000 metros cuadrados y ver cómo se materializan las 300 viviendas de alquiler para jóvenes que ha puesto sobre la mesa el Ministerio. Se pueden ir haciendo cosas en tanto no está urbanizado. Cuando el proyecto esté habrá que licitar esas obras y si todo fuera bien quizá en dos años podríamos ver los trabajos en marcha.

¿Cómo definiría su candidatura?

Creo que en una candidatura, independientemente del oficio de cada uno, tiene que haber experiencia. No se trata de tener al mejor jugador de baloncesto ni al mejor cantante de rock, sino de contar con gente solvente a la que yo le pido solo que sea ambiciosa con la ciudad, que piense en la mejor ciudad posible y trabaje cuatro años para poder conseguirlo. No se trata de un ferrolanismo de pulsera, ofrecer propuestas al kilo o cantar a voz en grito a Los Limones, hay que abordar los proyectos que tenemos. Hay que plantearse si las antiguas recetas o los 100 compromisos imposibles se han materializado, incluso con mayorías absolutas. Prefiero ser más humilde y pensar en proyectos que tengo en las estanterías y no en mi cabeza, que también los tengo.

¿Cuáles son las expectativas para el 28 M?

Cada cuatro años son las que los ciudadanos decidan. Mi compromiso sigue siendo el mismo. He acertado con el lema de campaña, es lo que pienso y así surgió. Yo lo que quiero es que gane Ferrol, en empleo, en turismo, en bienestar social, en industria, en todo lo que pueda ganar. Creo que esta ciudad tiene que continuar estando en la agenda de todas las administraciones públicas y yo he intentado llevar el nombre de la ciudad a todas ellas Xunta, Gobierno o Diputación.

¿Estaría dispuesto a gobernar de nuevo en minoría?

Preferiría gobernar con una mayoría, es evidente, pero nunca voy a condicionar lo que es mejor para la ciudad por un acuerdo político. Algunos de los proyectos que he materializado venían de otras corporaciones (el derribo de la nave provisional es un proyecto del PP, el disuasorio de Canido es de Jorge Suárez); siempre he antepuesto los intereses de la ciudad a otros más rentables.

Dígame un error de este mandato

Errores cometemos todos, pero solo se cometen cuando se hacen cosas. Fueron años en los que tuvimos que cambiar la agenda de una forma abrupta por la pandemia. Hubo que variar toda la planificación y aun así fuimos capaces de adjudicar y desarrollar más obra pública y servicios que los dos anteriores gobiernos municipales. Deberíamos haber invertido más en el rebacheo y en el pintado de vías y mejorado mucho los desbroces y limpiezas de cunetas en el rural, pero estas dos cuestiones ya están previstas, aunque llegamos tarde.

¿Y aciertos?

El primero fue desplazarme a Madrid para hablar con Defensa y Hacienda para acelerar en lo posible la orden de ejecución de las fragatas F-110. También mi apuesta decidida por el apoyo al desarrollo de la energía eólica marítima y que dijese desde el primer día que el convenio de Defensa era fundamental para transformar la ciudad. Me siento orgulloso de proyectos que llevaban tiempo en un cajón como el derribo de la nave provisional, Ciudad Jardín, aceras de Serantes y A Cabana, de San Pedro, recuperar los fondos del Ateneo o hacer nuevo convenio con el Racing.



¿El momento más satisfactorio y más duro del mandato?

El más duro es fácil, aquel día en el que el Gobierno nos dijo que nos teníamos que ir todos para casa porque estaban muriendo miles de personas con la pandemia. El mejor fue cuando tuve la ocasión de estar en la botadura del “Stalwart” y con el presidente del Gobierno en el arranque de las F-110 y, evidentemente, cuando salí del pleno de ratificación del convenio con Defensa. Sentí que había cumplido mi palabra. También fue muy bueno cuando desde Fomento me dijeron que la obra de As Pías iba a ser la primera de la agenda urbana con los fondos de recuperación.

¿Cómo marcó la pandemia el mandato?

Me acuerdo de todas las llamadas que hice al Área Sanitaria, residencias de mayores, servicios sociales, Protección Civil y a los servicios municipales involucrados en la pandemia. Cada mañana a las 9.00 teníamos una reunión para abordar problemas que nos iban surgiendo: gente mayor que vivía sola, que no podría salir a la calle a comprar medicamentos; poder atender a 800 familias para recursos básicos para subsistir; y la pena que me daban los pequeños negocios cerrados a cal y canto. Con la ayuda de la Diputación pusimos cuatro millones y casi la totalidad de las tasas a disposición de la ciudadanía. Fue la manera de entender por qué es tan importante tener unos servicios públicos fuertes para estar disponibles cuando se les necesita.

¿Qué medida se plantea para poner freno a la sangría poblacional?

La más importante es el empleo. También es importante que pongamos sobre la mesa viviendas a precios razonables para la gente joven y, en tercer lugar, las comunicaciones. Ferrol no puede estar ni un día más sin un proyecto claro de ferrocarril que nos comunique con las ciudades gallegas y la meseta.

¿Disfruta de la campaña?

Disfruto de ver la motivación de la gente que me rodea.

¿Teme a la abstención el próximo domingo?

Creo que al final la vida de los ferrolanos depende de que los gobiernos funcionen. La gente debe decidir con su voto cómo quiere que la ciudad mejore, con el modelo progresista o con el conservador y se llaman así por algo.

de cerca

¿Un lugar de Ferrol al que escaparse cuando no puede más?

Si puedo, a la playa.

Si pudiera resucitar a un personaje histórico para tomarse un café, ¿quién sería?

Francisco Giner de los Ríos que es, por cierto, por quien mi padre tenía ese nombre, igual que mi hermano.

Una tarea doméstica

Hacer el desayuno. Fregar la loza también me relaja.

¿Noctámbulo o madrugador?

Ambas. Duermo muy poco.

Una lectura para la jornada de reflexión

“Personas decentes”, de Leonardo Padura.

Una serie o película

“Borgen”, por razones obvias.

¿Es supersticioso?

No, soy muy racional.