Rodríguez condiciona el suelo y la financiación de vivienda pública a que sea a perpetuidad

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, afirmó en Bilbao que la Administración General del Estado no pondrá “ni un euro ni un suelo” para iniciativas que no garanticen vivienda pública y asequible a perpetuidad, es decir que “lo que nace público permanezca público”.



Tras alabar las políticas “pioneras” desarrolladas en el País Vasco y que, a su juicio, suponen un ejemplo para el resto de España, abogó por trabajar de forma colaborativa con todas las administraciones públicas del Estado. “Lo que no es de mi competencia, es de mi incumbencia”, aseguró la ministra.



Rodríguez, que presentó en Forum Europa-Tribuna Euskadi al consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso señaló que al estar ambos al frente de una materia como la de vivienda en las administraciones central y vasca, les unía “una de esas causas nobles que hacen de la política esa actividad que hay que poner en valor cada día, sobre todo en los tiempos que corren, cuando algunos quieren que la política sea otra cosa”, destacó la titular estatal de vivienda.

“Yo reivindico que la política no es más que la entrega y el servicio público para mejorar la vida de la gente. Y si hay que mejorar la vida de la gente, no se puede hacer si esta gente, para dar cobertura a su vida, no tiene un techo”, aseguró.



Su presencia este miércoles en Bilbao, según explicó Rodríguez, “simboliza el compromiso del Gobierno de España para trabajar de forma colaborativa con todas las administraciones públicas”.

“Ante un problema social como el que nos incumbe en este momento y tenemos que dar respuesta, uno puede adoptar distintas posiciones. Pero, desde luego, la determinación y la valentía política es la que nos une también a Denis como consejero y a mí como ministra”, insistió.