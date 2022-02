Hijos de Rivera y Grupo Gestán consigue la mejor puntuación en el Atlas Gallego de la Empresa Comprometida

Las compañías Hijos de Rivera y Grupos Gestán han conseguido la mejor puntuación (17 estrellas cada una) en la segunda edición del Atlas Gallego de la Empresa Comprometida, que realiza Economía Digital Galicia.





En rueda de prensa en Santiago, se han dado a conocer los resultados de este informe en el que se evalúa el compromiso de empresas en cuatro ámbitos: transparencia, medio ambiente, entorno y personas. En esta edición han participado un total de 70 compañías, que representan una facturación conjunta de 30.000 millones de euros y cerca de 230.000 empleos, a las que se califica en función de las medidas implementadas en cada área.





Tras Hijos de Rivera y Grupo Gestán, se sitúa un segundo grupo con mejor puntuación (con 16 estrellas) formado por Inditex, Abanca, Gadisa, Greenalia y Conservas Friscos. Con 'medalla de bronce' se encuentran Ceamsa, Grupo Calvo, R Cable y Vegalsa-Eroski.





Por su parte, hay cuatro compañías que obtuvieron cinco estrellas en más de una categoría: Hijos de Rivera, Inditex, Quobis y RC Deportivo. Además, una decena de empresas reciben al menos tres estrellas en todas las categorías: Abanca, Ceamsa, Conservas Fiscos, Gadisa, Greenalia, Grupo Calvo, Grupo Gestán, Kaleido Ideas & Logistics, R Cable y Vegalsa-Eroski.





UN 70% NO RECURRIERON A ERTE

Durante el acto, el director de Economía Digital Galicia, Julián Rodríguez, ha agradecido la participación de estas 70 empresas que "se han dejado escrutar", al tiempo que ha puesto en valor el trabajo del equipo de 10 personas que ha trabajado durante ocho meses en este informe, con especial mención a Marcelino Fernández Mallo, director técnico del Atlas, y a Virgilio Costas, director de desarrollo.





Así, Rodríguez ha expresado que esta ha sido la "iniciativa más ambiciosa" del medio en estos dos años de pandemia, que identifica con una "muestra de compromiso" con la realidad económica de Galicia.





Por su parte, Marcelino Fernández Mallo se ha encargado de desgranar los principales resultados del estudio. Entre otras cuestiones, ha resaltado que el 70% de las empresas no recurrieron a ERTE en la pandemia y que el 97% cuenta con modalidad de teletrabajo --todas menos dos--.





Además, el 54% de las empresas evaluadas aumentaron personal en la pandemia, un 48% realizan ventas fuera de Galicia y el 81% del personal de estas empresas está la comunidad gallega.





Entre los aspectos negativos sobresale que: casi dos tercios de las compañías no están adheridas al pacto mundial de la ONU por la sostenibilidad; el 40% no tiene a ningún empleado con discapacidad; solo hay un 23% de mujeres en los consejos de administración; no se da el paso de certificar el cumplimiento del código ético y solo un 8% usa preferentemente el gallego en su comunicación.





En materia medioambiental, si bien Fernández Mallo observa un esfuerzo "indudable", tan solo el 44% de las compañías calcula sus emisiones y los que cuentan con un plan para su reducción son apenas un tercio. De hecho, más de un tercio "ni saben lo que usan en renovables".





Uno de los puntos sobre los que se ha puesto el foco es que, aunque más de dos tercios usan proveedores gallegos de auxiliares, solo un 20% usa mayoritariamente proveedores gallegos para sus cadenas de valor. Una de las "grandes carencias", pero el director técnico del Atlas también lo ve como una "oportunidad" de mejora.





VALORACIÓN DE CONDE

Por su parte, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha subrayado que este es un diagnóstico "muy relevante" de la situación del tejido productivo gallego, puesto que el compromiso es un aspecto "enormemente importante".





Conde también ha llamado la atención sobre la "enorme oportunidad" que supone la integración de las cadenas de valor y de la economía circular, así como de los fondos europeos de recuperación y el impacto que pueden aprovechar las pymes.





Paralelamente, ha destacado la pujanza de las empresas gallegas "en un contexto de enorme dificultad" al conseguir antes de que se cierre el año más de 23.000 millones en exportaciones, "récord absoluto" en ventas al exterior, que espera aumenten a cerca de 25.000 millones con datos de todo 2021.