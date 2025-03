“Esto es lo más importante que leerás hoy: en octubre llega el € digital, el mayor golpe contra la libertad y privacidad de la historia occidental. Nos adentramos en una dictadura, pero nadie se entera de nada”. Desde hace unos días circulan mensajes en redes sociales como el anterior en los que se asegura que el euro digital va a comenzar a circular a partir de octubre de este año. Los posts se comparten sin ninguna prueba que respalde tal afirmación.

Sin embargo, esto es falso. No hay una fecha definitiva para el lanzamiento del euro digital. Desde el departamento de prensa del Banco Central Europeo (BCE), el banco central de los países de la Unión Europea que han adoptado el euro, la fase actual del proyecto del euro digital tiene una duración de dos años, finalizando en octubre de 2025, momento en el que el Consejo de Gobierno decidirá si se pasa a la siguiente fase de los preparativos y, en caso afirmativo, definirá su alcance y duración.

Además, la presidenta de la institución y el BCE han aclarado varias veces que la decisión sobre la emisión del euro digital solo la considerará el Consejo de Gobierno del banco una vez se haya adoptado la legislación pertinente.

El euro digital no va a empezar a circular en octubre

Contrariamente a lo que asegura el mensaje viral, el euro digital no empezará a circular en octubre. Desde el departamento de prensa del Banco Central Europeo (BCE) han confirmado a INFOVERITAS que no hay una fecha definitiva para el lanzamiento de esta moneda.

De hecho, remiten a este medio de comunicación a un apartado de preguntas y respuestas frecuentes sobre el euro digital publicado en su página web, donde se señala que “la fase actual del proyecto tendrá una duración de dos años, finalizando en octubre de 2025, momento en el que el Consejo de Gobierno decidirá si se pasa a la siguiente fase de los preparativos y, en caso afirmativo, definirá su alcance y duración”.

“Y lo que es más importante, como la presidenta y el BCE han aclarado en varias ocasiones, la decisión sobre la emisión del euro digital solo será considerada por el Consejo de Gobierno del BCE una vez que se haya adoptado la legislación pertinente, es decir, una vez que el Parlamento Europeo y los Estados miembros hayan aprobado el proyecto de legislación que ha sido aprobado por el Consejo”, agregan.

¿Qué ha dicho Christine Lagarde sobre el euro digital?

El origen de la desinformación, según explican desde este organismo económico, se encuentra en una rueda de prensa que ofreció Christine Lagarde, presidenta del BCE, del pasado 13 de marzo. En ese momento, Lagarde señala que, aunque la fase de preparación finaliza en octubre, “la decisión de emitirlo solo se considerará una vez aprobada la legislación necesaria”.

A la pregunta de un periodista sobre la implementación del euro digital dijo, en concreto: “Comenzamos a trabajar en el euro digital hace varios años; de hecho, cuando comencé mi mandato, hace cinco años y medio. No soy quien ideó el euro digital, porque mi colega Benoit Coeuré [miembro del comité ejecutivo del BCE] ya lo había planteado antes de mi llegada, pero ciertamente el peso del proyecto ha recaído en mí”.

Y sigue: “De la misma manera, Fabio Panetta en la Junta Directiva, y luego Piero Cipollone, quien lo reemplazó, han liderado un gran equipo enfocado en acelerar el ritmo y, ojalá, hacer los esfuerzos necesarios para que todas las partes implicadas —es decir, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea— puedan hacer realidad este proyecto del euro digital. La fecha límite para nosotros es octubre de 2025, y nos estamos alistando para la llegada de esa fecha. Pero no podremos avanzar a menos que esas otras partes lleven a cabo el proceso legislativo completo; sin ello no podremos avanzar”. Como se puede observar, no confirma que el lanzamiento digital se vaya a producir en octubre. De hecho, no confirma ninguna fecha concreta.

Además, en la página web del Banco de España (BDE) también indican que “el proyecto se encuentra en fase de preparación, aún no se ha tomado ninguna decisión sobre su posible emisión”.

INFOVERITAS verifica que…

Es falso que el euro digital vaya a comenzar a circular en octubre. Por el momento, no hay una fecha concreta de cuándo. Desde el BCE han explicado a INFOVERITAS que lo que acaba en octubre es la llamada fase de preparación, que comenzó en el año 2023. Además, resaltan que, hasta que no haya un marco legal, no se adoptará la moneda.