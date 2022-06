Escrivá confirma la subida del 15 % para las pensiones no contributivas

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha confirmado este viernes que el Gobierno trabaja para que en la renovación del real decreto de ayudas ante el impacto de la guerra de Ucrania vaya una subida del 15 % de las pensiones no contributivas hasta final de año.





En declaraciones a los medios tras un acto sobre el balance de los primeros seis meses de funcionamiento de la reforma del reglamento de Extranjería, Escrivá ha dicho que "tiene todo el sentido" que, al igual que se ha elevado un 15 % el Ingreso Mínimo Vital (IMV), tengan un tratamiento similar las pensiones no contributivas.





"Lo teníamos ya en la cabeza y estamos trabajando para que se plasme", ha añadido un día después de que Bildu anunciará que había acordado este alza con el Gobierno en el marco de las negociaciones para sacar adelante la ley de planes de pensiones.





La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha afirmado este viernes que la medida beneficia a 445.000 personas.





EL ERROR CON LAS ENMIENDAS A LOS PLANES DE PENSIONES: "NO VA A TENER MAYOR TRASCENDENCIA

El ministro también ha comentado el "error" por el que ayer fueron aprobadas -con los votos del PSOE- cinco enmiendas de Podemos al proyecto de ley de planes de pensiones, entre ellas una que destopa las cotizaciones sociales y otras que reducen los incentivos a las aportaciones a dichos planes.





"Ayer hubo un error, no debería sorprendernos", ha dicho Escrivá, quien ha apuntado que se solventará "con un voto particular" la semana que viene y que "no va a tener mayor trascendencia".





Par el ministro "es legítimo que un grupo plantee lo que quiera en un momento determinado", pero esas enmiendas no están acordadas.

"Ya está hablado por ambas partes", ha concluido.