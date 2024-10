Vuelta a la carretera del Baxi para otra semana de infarto

Apenas ha transcurrido una semana desde que el Universitario regresó de su último partido europeo a domicilio, en la República Checa, y desde entonces, las de Lino López se han visto las caras con exigentes rivales como el Perfumerías Avenidas y el Sportiva Azoris. Con el descanso justo y algunas incógnitas en cuanto a disponibilidad de jugadoras, parte ahora de nuevo el Baxi Ferrol, para encadenar en el mismo trayecto Murcia —partido dominical con el Hozono Global Jairis—, Estambul —vuelta contra el Galatasaray- y un más cercano, aunque no por ello más ideal, Lugo —el Ensino de Antonio Pernas—, ya el próximo viernes.

A punto de lanzarse a la que promete ser otra semana de infarto, el bienestar de la plantilla es lo que más preocupa al preparador Lino López, que recordaba que la doble ración de competición "no es solo la carga de minutos o de viajes, sino que eso acarrea lesiones, golpes... y no poder entrenar con la totalidad de las jugadoras". Compartía que tras el partido del pasado miércoles, ha sido necesario mantener a varias de sus pupilas "entre algodones, para ver cómo evolucionan y si van a poder ayudar al equipo".

Gala Mestres no entrenaba ese mismo día, "del golpe que tuvo en el partido —yendo a por el rebote contra Franklin, del Sportiva—, ha tenido que hacerse pruebas y está pendiente de evolución", contaba el técnico. Moira Joiner pasaba también por la enfermería, acumulando varios impactos en la cabeza que, en ese mismo encuentro, forzaban una marcha prematura al banquillo. Ella y también Blanca Millán —todavía en fase de testeo— participaban en la jornada de entreno, pero sin oposición. Por ello, en el aire están todavía las convocatorias para los próximos tres partidos, que irán perfilándose en base a lo observado en los entrenamientos, las pruebas del preparador físico Álvaro Alonso y los próximos informes médicos.

De esta forma, explicaba López que "vamos a ver quiénes van a Murcia, quiénes viajarán directamente a Turquía y quiénes estarán para bajar del avión y jugar contra el Ensino", esta última, una cita que intentaron cambiar "desde que nos clasificamos para la fase de grupos de Eurocup. Era imposible jugar ese partido, porque si lo haces en Turquía el miércoles, viajas el jueves, llegas aquí y tienes que jugar el viernes en menos de 48 horas... Intentamos cambiar por todos los medios, dimos varias opciones y fechas y no han aceptado", relató el técnico ferrolano.

López: "Lo más importante es la salud de las chicas, con tanto viaje y partido no es fácil cuidarlas como queremos" / J.M.

Pero antes del derbi gallego, el Baxi Ferrol cierra la semana con otro equipo "de nivel Euroliga": el Hozono Global Jairis entrenado por Bernat Canut, con una visión del juego "tanto defensiva como ofensivamente que a mí me gusta mucho", reconocía López. "Está confeccionado para competir contra los mejores equipos de Europa", expuso, "lo demostró ayer, que juega en Francia con el vigente campeón y actual líder de la liga francesa —el UFAB49 de Angers, en Eurocup— y gana en su casa de una forma fácil. En la pista de Zaragoza pierde por una canasta en el último segundo..."

A la cuarta jornada liguera de la LF Endesa llegan las de Murcia cuartas por arriba; las de Ferrol, cuartas desde abajo, posición en la tabla que, por lo de pronto, no da dolores de cabeza al 'míster', "lo que me preocupa es que el equipo no crezca, que no esté bien, que no trabaje...", aclaraba, añadiendo que "hay una jugada representativa que les puse a las jugadoras, la última contra Azores: el equipo sigue presionando, roban el balón, le hacen falta y hasta el final, ellas trabajan para ser mejores".

Llamada nacional

Acompañaba a López la capitana Àngela Mataix, que recibía la llamada personal del seleccionador Miguel Méndez para invitarla a formar parte del combinado femenino nacional. La jugadora confirmaba que hasta el 2 de noviembre, día en que tendrá lugar la primera concentración de la selección, seguirá cumpliendo con su deber para con el club, volando hasta Castellón al día siguiente de jugar contra el Ensino.

Una semana crucial para la jugadora también por las molestias que venía arrastrando en el pie , "tengo a medio 'staff' detrás intentando cuidar el tobillo" bromeaba, consciente de que tiene duros choques por delante antes de ponerse la elástica roja. "Venimos cargadas, han sido muchos partidos, pero al final no es excusa, es tener buena actitud, estar intensas y hacer nuestro juego, más que pensar en el rival", decía al respecto la capitana. "Por suerte pudimos dosificar a Àngela", indicó más tarde su entrenador, explicando que ya en el último encuentro contra el Sportiva le dieron entrada a la pista durante poco más de ocho minutos.

Ambos expresaban su felicidad y agradecimiento por la oportunidad que se le ha concedido a la de Alicante. Para Mataix supone una recompensa, tanto por su buen desempeño actual, como por la apuesta que hizo al quedarse en el Universitario. "La clave ha sido esa, el poder mejorar aquí día a día y tener minutos", opinaba, segura de haber tomado la decisión correcta al inicio de la temporada, "estoy feliz aquí en Ferrol", añadió.

Reconocía el importante papel que han tenido el club y Lino López en poder alcanzar el punto profesional en el que se encuentra, "al final fue él el que me fichó en su momento desde Murcia, el que vio cosas en mí, el que me ha dado un oportunidad de crecer como jugadora". Su técnico, por el contrario, creía que "a donde fuese, iba a triunfar, porque lo tiene todo para hacerlo bien y para crecer, es una jugadora que me gustaría tener a mi lado toda la vida", sentenciaba.