Víctor Senra ya es tricampeón

Víctor Senra se coronó ayer, por tercera vez, en el Rally Cidade de Narón tras una prueba en la que el piloto de Dumbría, junto con su compañero Alejandro López, dominó desde el primero de los diez tramos.



Los 21 segundos con los que la pareja ganadora inició la segunda y última jornada fueron solo un anticipo de lo que sucedería en la mañana de ayer. Su Skoda Fabia Rally2 Evo se mostró además más fiable que el de su más inmediato perseguidor, el Skoda Fabia R5 de Álvaro Muñiz y Néstor Casal, que tras el tramo madrugador –y probablemente el más rápido del rally– de Boucido-Talleres Gandoi ya manifestó sus problemas técnicos en el eje trasero. “Creo que hemos perdido las opciones de disputarle la victoria”, manifestaba Muñiz. Efectivamente, los que en ese momento eran segundos en la clasificación general habían cedido otros catorce segundos, pero sus males no acabarían ahí.



Parecía además prácticamente imposible que Muñiz y Casal perdiesen la segunda plaza a la que aspiraban y que defendían con los 35 segundos de renta de la primera jornada más los tres que sumaron tras la primera pasada de Boucido, pero el desarrollo de los tramos siguientes permitió a sus perseguidores darles alcance.



Los 14,5 kilómetros del sexto recorrido –As Barbelas Autolife Neumáticos– confirmaron las sensaciones de la pasada anterior y Senra y López aumentaron todavía más su ventaja al frente de la clasificación, con un nuevo “scratch” –fueron los únicos que bajaron de los nueve minutos– hasta llevarla a los 52 segundos. Por atrás, Muñiz y Casal ampliaban incluso en un segundo su diferencia con respecto a los terceros, el Skoda Fabia R5 de Jorge Pérez y Miriam Vera, que acabarían por subirse al segundo cajón del podio instalado en el parque cerrado del centro comercial Odeón.



La puntilla para Muñiz y Casal llegaría en el siguiente tramo. Mientras Senra y López continuaban a lo suyo, sin un solo fallo que diese esperanzas a los de atrás, un accidente en la parte final del tramo de Pedroso-Talleres Pasuco en el que se vio involucrado el propio Muñiz provocó la neutralización de todo el tramo. Afortunadamente, a pesar de la aparatosidad del atropello, las heridas sufridas por el afectado no revistieron gravedad.









Sanción y avería





Sí tuvo consecuencias el incidente, además de en el propio ánimo de Muñiz, en la clasificación general, al ser sancionado con dos minutos y medio al cruzar la línea de meta del tramo y no detenerse en el “control stop” para regresar a la zona donde se había producido el accidente para interesarse por el estado de salud del atropellado.



A partir de ahí, y con Senra y López con una ventaja de más de un minuto y medio sobre su primer perseguidor, la batalla se trasladó a los candidatos al segundo y tercer puesto. Jorge Pérez y Miriam Vera se colocaron en la segunda plaza, con ocho segundos menos que el Skoda Fabia Rally2 Evo de Luis Vilariño y Javier Martínez, y a 16 del Polo GTi R5 de Francisco Dorado y José Antonio Pintor, que en la segunda pasada de Boucido lograban arrebatarle el tercer puesto a Vilariño y Martínez.



Sin embargo, una avería en As Barbelas echó por tierra las esperanzas de Dorado y Pintor y aclaraban el panorama en los dos puestos no adjudicados del podio, con Pérez y Vera manteniendo una ventaja de 16 segundos sobre Vilariño y Martínez. El tramo decisivo –de nuevo Pedroso-Talleres Pasuco– volvió a ganarlo Senra, y aunque Vilariño pudo recortar tres segundos, no fueron suficientes para poder desplazar a Jorge Pérez y Miriam Vera de la segunda posición de un rally que consolida su presencia en la Copa de España.