Veteranas en Esteiro, las primeras de muchas

Han pasado cuatro días desde que el pabellón de Esteiro se llenó el pasado sábado de sudor y lágrimas, sin sangre esta vez, afortunadamente. Más de media semana en la que Paz Paz Picos, del Basquet Aurum Ferrol, no ha parado de recibir llamadas y mensajes de agradecimiento y felicitación –y también de asesoramiento, porque no decirlo– por lo que durante todo ese día se vivió en la pista y en las gradas del polideportivo municipal.



Aquí, en sus aledaños, en el comedor universitario que acogió a las casi 130 deportistas, se respiró baloncesto, amistad y celebración. Y eso era, precisamente, lo que quería Picos cuando puso sobre la mesa la organización de este I Torneo Cidade de Ferrol de veteranas. Objetivos cumplidos con creces a tenor de la alegría y satis­facción en su voz tantas jornadas después de su finalización.

“Tenía claro que quería que fuese una fiesta, en la que participasen muchos equipos, sin estar pendientes de resultados, ni primero, segundo o tercero”, señala Paz, diferenciándose de otras concentraciones ligueras en las que la disputa de duelos por la mañana y por la tarde no propiciaba el gran ambiente que las integrantes de los doce equipos crearon el sábado en Esteiro.

De toda la vida

Y es que si bien la cita fue asimismo puntuable para esta prueba autonómica, hasta Ferrol se desplazaron equipos de Cantabria –NetApp– y de Cádiz –CD Más–, que se unieron a las locales, ADC Santiago, Val de Lemos, Estudiantes Pontevedra, Golfiños Sada, Kempaperas coruñés, La Salle Golden Cab compostelano, Perusiñas Cid Cris Seijo lucense y Rodaballo de Pontevedra.



“Todas lo disfrutamos al máximo. Te conocieses o no daba igual, allí estábamos todas como si nos conociésemos de toda la vida”, comenta Picos, que, en su cabeza, ya prepara la que será una próxima edición, aquí o “si se hace algo en otro lugar también ayudaríamos”. Una mano que ya le están pidiendo, por ejemplo, unas integrantes del conjunto de San Fernando de Cádiz que, a pesar de llevar varios años organizando su propio torneo “se fueron tan alucinadas que ya me escribieron para decirme que si no me importaba me iban a copiar ideas. La verdad no sé cuales”, ríe la integrante del Basquet Aurum Ferrol.



Paz añade, sin miedo a equivocarse que “espero este sea el primero de muchos, ya que a nivel femenino no hay tantos. Y además este, con todo lo bien que estuvo, fue completamente gratuito y eso llamaba mucho la atención. Lo único que tuvieron que pagar fueron los días que se quedaron en el comedor”, al cuál agradecen su colaboración, al igual que a un Concello que puso “muchas ganas e ilusión en este proyecto”. Tal ha sido la acogida de todas las participantes que esta inercia positiva empuja al club a darle otra vuelta a esta reunión deportiva... aunque, realmente, ya le habían dado varias.

Así, Picos intentó que este primer evento tuviese carácter internacional, poniéndose en contacto con diferentes clubes portugueses e, incluso, con la presencia del club finlandés –el Torpan Pojat de Helsinki–. en el que ejerce de entrenadora su también jugadora Sandra Prieto, pero “les coincidía mal, porque allí era final de temporada”. Unos contactos que abren la puerta a esta opción o como señala también Picos ampliar número de participantes y una cita a más de una jornada, o incluso a más de un pabellón, si bien en ambos casos con ciertas complicaciones a las que “hay que darle una vueltiña”. Una cita en la que, si bien el cuerpo quizá ya no responde como hace unos años, la ilusión suple con creces esas “carencias”.

“Esto es baloncesto y también algo más”

Integrantes del club ferrolano

Con poco más de un año de vida, la semilla que está plantando el Aurum Ferrol tiene ya sus primeros brotes. Una idea nacida de un viaje en coche con Mariajo López y Carmen Fernández tras un torneo, ha llevado a la creación de la primera Liga Gallega de veteranas, ya que “Santiago y nosoras fuimos a hablar con la Federación de que queríamos algo más”, señala Paz, “costó un poquito pero en los últimos días de plazo... al final éramos nueve equipos, en vez de los tres o cuatro que íbamos a ser al principio. Y ahora para el año que viene dicen que va a haber más”.



Entrenando dos días por semana –martes y viernes–, el club tiene abierta la puerta a todas las interesadas. “Aceptamos a todo el mundo, sepa o no jugar”, aclara, “lo que buscamos es hacer una agrupación de veteranas, de mujeres que ¿hay la Carrera contra el cáncer o de la Cruz Roja? ¡Pues vamos a apoyar y ayudar. Buscamos baloncesto y algo más”.