Valdoviño, capital del surf estatal durante dos semanas

Mañana, si las condiciones del mar lo permiten, darán comienzo casi quince días de competición en los que el arenal valdoviñés decidirá los mejores surfistas estatales, tanto en sus categorías de base como Open, además de proclamar al mejor combinado autonómico.



Con más de 300 deportistas inscritos en estas citas estatales, serán los más jóvenes “riders” los encargados de abrir un completo programa deportivo que, en principio, se prolongará de manera ininterrumpida hasta el viernes 26, retomando de nuevo la competición a partir del día 2 de septiembre, con la disputa de la competición absoluta. Así, mañana y el domingo será el turno para los surfistas sub 10, sub 12 y sub 14, si bien, y con la previsión de unas olas más grandes de lo recomendado para estas edades, la competición de mañana podría sufrir variaciones, cuyo inicio ahora está programado para el 11.00 horas con el “check in” sub 14 masculino y a las 15.00 horas el sub 12. Una lista de participantes en la que, de manera directa, ya tenían su plaza un nutrido grupo de deportistas, entre ellos el local Diego Vieites –sub 14–.

Selecciones

El ferrolano, además, formará parte de la selección “irmandiña” en el Campeonato de España por Autonomías, competición que vivirá sus primeras mangas, en principio, en la tarde del domingo, eso sí, con las citas de bodyboard. Una modalidad en la que la comarca también contará con representación local, con Bruno Martín, en Open, y de Unay Ameneiros, en sub 18.



La competición por combinados se prolongará asimismo en las jornadas del lunes 22 y martes 23, para dar paso el miércoles y del jueves al campeonato de categoría junior, en el que estarán en liza, entre otros, el local Lucas Casal, clasificado de manera directa.



Tras esta prueba el agua valdoviñesa vivirá unos días de pausa antes de dar comienzo con el Nacional Open masculino y femenino el día 2.